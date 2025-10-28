Маркевич дав прогноз на матч Динамо – Шахтар у Кубку України

У середу, 29 жовтня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку України 2025/2026. Вже на цій стадії зійдуться фіналісти минулого розіграшу турніру Динамо і Шахтар.

Колишній тренер Дніпра, Металіста та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловив думку, в кого більше шансів пройти в 1/4 фіналу.

Що сказав Маркевич про Динамо – Шахтар?

На думку Маркевича, у Динамо та Шахтаря рівні шанси здобути перемогу.

Зараз шанси приблизно рівні. Я не знаю проблеми команд та вони мене не цікавлять. Хай грають, а після матчу вже щось можна говорити. Поки що 50 на 50,

– сказав Маркевич.

До слова. матч Динамо – Шахтар відбудеться о 18:00. Перше українське "Класичне" у сезоні 2025/2026 прийматиме стадіон Динамо імені Валерія Лобановського у Києві.

За всю історію Кубку України Динамо та Шахтар зустрічалися 15 разів – 10 перемог "гірників" та 5 звитяг "біло-синіх". У фіналі турніру команди зіграли в очному протистоянні сім разів.

У чотирьох тріумфував столичний клуб, а три завершилися перемогою донецького колективу. У минулому сезоні Шахтар обіграв Динамо у фіналі Кубку країни у серії пенальті.

Яка статистика матчів між Динамо та Шахтарем?