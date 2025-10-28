Маркевич дав прогноз на матч Динамо – Шахтар у Кубку України
- Мирон Маркевич оцінив шанси Динамо та Шахтаря у матчі 1/8 фіналу Кубку України.
- Матч відбудеться 29 жовтня о 18:00 на стадіоні Динамо в Києві.
У середу, 29 жовтня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку України 2025/2026. Вже на цій стадії зійдуться фіналісти минулого розіграшу турніру Динамо і Шахтар.
Колишній тренер Дніпра, Металіста та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловив думку, в кого більше шансів пройти в 1/4 фіналу.
Читайте також Кубок України 2025-2026: розклад матчів і результати
Що сказав Маркевич про Динамо – Шахтар?
На думку Маркевича, у Динамо та Шахтаря рівні шанси здобути перемогу.
Зараз шанси приблизно рівні. Я не знаю проблеми команд та вони мене не цікавлять. Хай грають, а після матчу вже щось можна говорити. Поки що 50 на 50,
– сказав Маркевич.
До слова. матч Динамо – Шахтар відбудеться о 18:00. Перше українське "Класичне" у сезоні 2025/2026 прийматиме стадіон Динамо імені Валерія Лобановського у Києві.
За всю історію Кубку України Динамо та Шахтар зустрічалися 15 разів – 10 перемог "гірників" та 5 звитяг "біло-синіх". У фіналі турніру команди зіграли в очному протистоянні сім разів.
У чотирьох тріумфував столичний клуб, а три завершилися перемогою донецького колективу. У минулому сезоні Шахтар обіграв Динамо у фіналі Кубку країни у серії пенальті.
Яка статистика матчів між Динамо та Шахтарем?
Минулого сезону команди двічі зіграли внічию в чемпіонаті України (1:1), (2:2).
За весь час існування команди зіграли між собою 52 матчі – 19 перемог у обох та 14 нічиїх.
Після матчу в Кубку України на Динамо і Шахтар чекає ще одна зустріч у чемпіонаті України. Команди зустрінуться у неділю, 2 листопада.