Протистояння київського Динамо та московського Спартака завжди вважалося найбільш принциповим на клубному рівні для України. Це тягнулося ще з радянських часів, коли "запорєбриком" намагалися всіма силами не допустити чемпіонства українського клубу й далеко не через спортивну складову.

Після розпаду СРСР ці клуби провели між собою лише чотири матчі на офіційному рівні. 24 Канал пригадує останню зустріч, яка відбулася рівно 17 років тому та подарувала українським уболівальникам справжню насолоду.

Як Динамо знищило Спартак?

На початку сезону-2008/2009 долею жеребкування команди стали суперниками у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У першому поєдинку в Москві "біло-сині" знищили суперників з рахунком 4:1.

Після цього принципові опоненти мали провести матч-відповідь, перед яким з Росії лунало чимало зухвалих заяв про камбек у Києві. Проте на полі господарі продемонстрували знову, хто є кращою командою.

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського український клуб знову декласував москвичів. "Біло-сині" повторили результат першого матчу, а голами відзначилися Артем Мілевський (дубль), Олександр Алієв та Ісмаель Бангура.

Як Динамо розгромило Спартак: дивіться відео

Зазначимо, що завдяки цьому феєричному виступу кияни пробилися у груповий етап Ліги чемпіонів, де посіли третє місце й опинилися в Кубку УЄФА. Там "біло-сині" гучно пошуміли, дійшовши врешті-решт до півфіналу.

До слова. Вже 28 серпня Динамо зіграє у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Матч проти Маккабі Тель-Авів розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні в "біло-синіх" з'явився новий тренер. З командою працюватиме іноземний спеціаліст, який раніше очолював польський Радом’як.