"Команда мучиться": екстренер збірної України виніс вирок Динамо після перших матчів сезону

В Україні розпочався новий футбольний сезон 2026/2027. Першим стартувало київське Динамо, яке грало в єврокубках ще на почетку липня.

Результати київського клубу поки залишають бажати кращого. Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловився про Динамо.

Що Маркевич сказав про Динамо

На думку українського спеціаліста, київський клуб наразі більше страждає, ніж грає. Маркевич вважає, що свій вплив мають ігри два рази на тиждень.

Щодо Динамо нема, про що говорити. Команда мучиться і в Рівному проти Вереса це було видно. Поки що нічого я там не бачу. Дай Бог, щоб Карабах пройшли. Поєднують УПЛ та єврокубки? Так, є свій відбиток. Але що зробиш. То доля всіх команд, які грають в єврокубках. Доводиться грати два рази на тиждень, нічого не зробиш,

– вважає Маркевич.

Раніше Маркевич прокоментував спірний епізод в матчі киян проти Вереса. Тоді "біло-сині" виграли 2:1, хоча вже на початку зустрічі червону картку міг отримати Крістіан Біловар.

Як Динамо виступає цього сезону

Нагадаємо, що Динамо розпочало офіційні виступи цього сезону з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Там "біло-сині" розписали дві нульові нічиї проти румунської Універсітаті.

Пройти вдалось лише по пенальті. Але вже у другому раунді кияни двічі програли ПАОКу та вилетіли в Лігу конференцій. Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Карабаха завершився мінімальною перемогою киян (1:0).