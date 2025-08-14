У вівторок, 12 серпня, відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації до основної сітки Ліги чемпіонів-2025/2026. В одному з них Динамо зіграло проти кіпрського Пафоса.

"Біло-сині" поступились на виїзді 2:0 (3:0 за підсумками двох матчів) та вилетіли з Ліги чемпіонів. Керівництво клубу розмірковує над зміною Олександру Шовковському, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Хто замінить Шовковського в Динамо?

За наявною інформацією, Ігор Суркіс у найближчий термін визначиться з майбутнім Олександра Шовковського в Динамо. Президент столичного клубу вже знайшов заміну тренеру після вильоту від Пафоса у Лізі чемпіонів.

У разі звільнення Шовковського Динамо очолить його асистент. Шанс попрацювати на чолі "біло-синіх" отримає Олег Гусєв, але тільки як виконувач обов'язків головного тренера.

До слова. Олександр Шовковський очолив Динамо у 2023 році. Минулого сезону під його керівництвом "біло-сині" здобули золоті медалі чемпіонату України.

Зазначимо, що Динамо після вильоту від Пафоса у Лізі чемпіонів потрапив у плей-оф Ліги Європи. "Біло-сині" зустрінуться з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, що Олег Гусєв грав за Динамо з 2003 по 2018 рік. У тренерський штаб киян легенда "біло-синіх" потрапив у 2020 році.

Раніше повідомляли про те, що Олег Федорчук розніс Динамо за поразку Пафосу у Лізі чемпіонів. Український тренер назвав слабкі сторони столичного клубу.