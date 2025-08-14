Динамо знайшло заміну Шовковському після ганьби у Лізі чемпіонів – ЗМІ
- Керівництво "Динамо" розглядає заміну Олександру Шовковському після поразки від "Пафоса" у Лізі чемпіонів.
- Олександр Шовковський очолив "Динамо" у 2023 році, а під його керівництвом клуб виграв золоті медалі чемпіонату України.
У вівторок, 12 серпня, відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації до основної сітки Ліги чемпіонів-2025/2026. В одному з них Динамо зіграло проти кіпрського Пафоса.
"Біло-сині" поступились на виїзді 2:0 (3:0 за підсумками двох матчів) та вилетіли з Ліги чемпіонів. Керівництво клубу розмірковує над зміною Олександру Шовковському, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.
Хто замінить Шовковського в Динамо?
За наявною інформацією, Ігор Суркіс у найближчий термін визначиться з майбутнім Олександра Шовковського в Динамо. Президент столичного клубу вже знайшов заміну тренеру після вильоту від Пафоса у Лізі чемпіонів.
У разі звільнення Шовковського Динамо очолить його асистент. Шанс попрацювати на чолі "біло-синіх" отримає Олег Гусєв, але тільки як виконувач обов'язків головного тренера.
До слова. Олександр Шовковський очолив Динамо у 2023 році. Минулого сезону під його керівництвом "біло-сині" здобули золоті медалі чемпіонату України.
Зазначимо, що Динамо після вильоту від Пафоса у Лізі чемпіонів потрапив у плей-оф Ліги Європи. "Біло-сині" зустрінуться з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.
Нагадаємо, що Олег Гусєв грав за Динамо з 2003 по 2018 рік. У тренерський штаб киян легенда "біло-синіх" потрапив у 2020 році.
Раніше повідомляли про те, що Олег Федорчук розніс Динамо за поразку Пафосу у Лізі чемпіонів. Український тренер назвав слабкі сторони столичного клубу.