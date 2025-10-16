Уродженець Одеси Дмитро Парфьонов на зорі футбольної кар'єри вважався одним з найбільших талантів України. У збірній він грав з Андрієм Шевченком, Олександром Шовковським, а його найкращим другом був Сергій Ребров.

Після завершення ігрової кар'єри Дмитро Парфьонов отримав російський паспорт. 24 Канал підготував матеріал про ексфутболіста, якого хотів бачити у київському Динамо Валерій Лобановський.

Як Парфьонова напоїли горілкою з клофеліном?

Дмитро Парфьонов народився 11 вересня 1974 року в Одесі. Футболом розпочав займатися у школі місцевого Чорноморця.

16-річним юнаком Парфьонов зіграв перші матчі за "моряків" у Кубку Радянського Союзу. А у першому історичному чемпіонаті України Дмитро вже був міцним гравцем основи одеситів. І це у 17 років! Тодішній тренер Чорноморця Віктор Прокопенко довірив футбольному вундеркінду позицію правого захисника.

Завдяки виступам за одеську команду здобув перші трофеї – у 1992 та 1994 роках став володарем Кубка України. З "моряками" Парфьонов двічі ставав віцечемпіоном України та двічі вигравав "бронзу".

Дмитро Парфьонов (праворуч) і Тімерлан Гусейнов у Чорноморці / фото з відкритих джерел

У 1995 році з Парфьоновим трапився неприємний інцидент у рідному місті. Його пограбували злочинці, напоївши горілкою з клофеліном. Ось як згодом пригадував події сам Парфьоном в інтерв'ю російському Спорт-Експресу.

О другій годині дня команду збирали на базі. А о дванадцятій я заїхав до церкви – перед кожним матчем намагався там побувати. Потім вийшов, сів у свій БМВ – і тут у машину влетіли троє. Приставили ніж до горла: "Вперед!" Ми від'їхали кілометрів за тридцять від Одеси. Завернули в якесь подвір'я. Далі вони змішали клофелін з горілкою – і змусили випити,

– ділився спогадами Парфьонов.

Через деякий час Дмитро прокинувся без машини, грошей та документів. Після інциденту клуб виділив для Парфьонова персонального охоронця, а він вже через два дні провів матч чемпіонату проти львівських Карпат. Зловмисників згодом спіймали. Виявилося, що це були "гастролери" з Придністров'я, які частенько навідувалися в Одесу.

Дружба з Ребровим і гонки по Києву з міліцією

Дмитро Парфьонов та Сергій Ребров потоваришували ще під час спільних виступів за юнацьку збірну СРСР. Вони були однолітками та схожі за статурою – обидва по 1,70 метра зросту.

Дмитро Парфьонов у збірній України / фото Getty Images

Сергій товаришував з Дмитром більше, ніж зі своїми одноклубниками по київському Динамо. Про це в інтерв'ю FanDay розповідав нині покійний батько головного тренера збірної України Станіслав Іванович Ребров.

Найближчими друзями Сергія були Паша Шкапенко, який нещодавно помер, та Діма Парфьонов з Одеси. Ми з дружиною навіть із батьками Парфьонова потоваришували,

– розповідав батько Реброва.

Друзі зустрічалися під час зборів молодіжної та національної збірної України, куди їх обох викликали. У молоді роки Сергій Ребров любив швидку їзду. Одного разу хлопці вирішили познущатися з київської міліції.

"Сергій якраз купив "Астон Мартін". Міліція за нами гналася, а ми відривалися і чекали на повороті. Ті начебто наганяли – ми знову відривалися. Ті плюнули, розвернулися і поїхали назад. Ми зрозуміли: це перемога", – розповідав Парфьонов російському Спорт-Експресу.

Ребров і Парфьонов тривалий час підтримували дружні стосунки. У 2014 році, коли обидва вже були тренерами, Сергій Станіславович ділився зі своїм другом вправами, які використовував під час роботи в київському Динамо. Однак останніми роками публічно вони жодним словом не згадують один одного.

Дмитро Парфьонов та Сергій Ребров / фото з російських ЗМІ

До слова. У складі збірної України Дмитро Парфьонов зіграв 18 матчів. У молодіжній збірній одесит відіграв 23 поєдинки та забив 1 гол.

Відмовив Лобановському заради московського Спартака

Першу половину сезону-1997/98 Дмитро Парфьонов провів у Дніпрі. На той момент захисник вже викликався у головну збірну України. Тодішній тренер київського Динамо Валерій Лобановський запросив захисника у свій клуб, де він мав стати заміною Олегу Лужному. Чотири години Дмитра Парфьонова вмовляв Георгій Суркіс – президент Динамо. Потім футболіст мав ще розмову з Валерієм Лобановським. Однак у підсумку одесит обрав собі інший варіант розвитку кар'єри.

Я сказав, що подумаю. Але цього ж вечора мені зателефонував віцепрезидент Спартака Григорій Єсауленко із пропозицією перейти до них. І вже вранці я був у Москві на підписанні контракту. Попри те, що в Києві у мене безліч друзів, як команді я завжди симпатизував "червоно-білим". Мені до вподоби спартаківська ігрова філософія,

– розповідав російським ЗМІ Парфьонов.

У Спартаку Парфьонов провів вісім сезонів. У 2002 під час матчу з московським Динамо йому зламали ногу. Очевидці розповідали, що хрускіт зламаних кісток було чутно на весь стадіон. Ця важка травма позначилася на його подальшій кар'єрі. Дмитро втратив місце в основі Спартака та фактично догравав у московському Динамо, Сатурні, Хімках, київському та тульському Арсеналах.

Дмитро Парфьонов у московському Спартаку / фото російських ЗМІ

Залишився в Росії та відмовився від українського громадянства

У 2012 році Дмитро Парфьонов остаточно повісив бутси на цвях. Тоді ж він приєднався до тренерського штабу юнацької збірної Росії. Паралельно колишній гравець "синьо-жовтих" відмовився від українського паспорта та отримав російське громадянство.

Дмитро Парфьонов працював у збірній Росії / фото з російських ЗМІ

Ще у 2010 році в інтерв'ю російським ЗМІ Парфьонов розповідав, що своє майбутнє пов'язує виключено з Москвою.

До Києва ніколи душа не лежала. Загалом це місто не розумію. Приїжджаю на пару днів до друзів – Реброва, Ващука – і додому. З Одесою – та сама історія. Друзів там практично не лишилося, одні родичі. Якщо надовго затримуюсь у рідному місті – вже втомлююся,

– розповідав Парфьонов.

У Росії Парфьонов тренував команди Текстильник з Іваново, Тосно, Урал, тульський Арсенал, московську Родіну (дуже показова назва для колишнього українця – 24 Канал).

Парфьонов працює тренером у Росії / фото з російських ЗМІ

Останнім його місцем роботи було московське Торпедо, звідки його звільнили 15 жовтня 2025 року. На посаді головного тренера він протримався місяць і два дні.

Що Парфьонов говорив про війну в Україні?

У Дмитра Парфьонова в Україні залишилися рідні та друзі. Попри це він не коментує агресію Росії, адже продовжує там жити. На відміну від свого земляка Андрія Вороніна, який на початку повномасштабного вторгнення покинув Москву, він не захотів залишати зону комфорту.

Ще у 2014 році він у дусі російської пропаганди коментував події на Майдані.

"Звичайно, дуже сумно, коли ллється кров. Необхідно знайти більш мирне розв'язання проблеми. Приклади арабських революцій показують, що подібні заходи ні до чого доброго не призводять. У цих країнах досі зберігається плутанина", – розповідав Парфьонов російським Ізвєстіям.

Дмитро Парфьонов зіграв у пропагандистському матчі / фото з російських ЗМІ

У 2023 році Парфьонов взяв участь у пропагандистському матчі пам'яті колишнього футболіста Чорноморця і Спартака Іллі Цимбаларя. Цей захід відбувався у той час, коли Росія атакувала Одесу, де знаходиться могила відомого в минулому футболіста.