Народився у Росії та привів Україну до перемог на Олімпіаді: де зараз відомий тренер Сосновський

Україна завжди мала видатних представників у боксі, підтвердженням чого є слава братів Кличків чи рекорди Олександра Усика. Також вітчизяні боксери яскраво представляли Україну на Олімпійських іграх.

Одним з головних творців успіху збірної України є тренер Дмитро Сосновський. Що відомо про наставника національної команди, де він зараз та чим займається – розповідає 24 Канал.

Що відомо про Сосновського?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Дмитро Сосновський народився 11 квітня 1958 року у Норильську, Росія. Найбільший його успіх як боксера – це друге місце у чемпіонаті Центральної Ради СРСР "Трудові резерви".

Дмитро Сосновський / Фото ФБУ

У 1980 році він закінчив Львівський державний університет фізичної культури, після чого почав тренерську діяльність. Сосновський підготував не одного хорошого боксера.

Серед його відомих вихованців Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик, Тарас Шелестюк, Олександр Гвоздик, яких називали "золотим поколінням" збірної України.

Як Україна виступала на Олімпіадах?

Василь Ломаченко у 2008 році завоював "золото" на Олімпіаді (вагова категорія до 57 кілограмів) у Пекіні під керівництвом Сосновського. Боксер нокаутував Хедафі Джельхіра у першому раунді фіналу турніру.

Ломаченко переміг на ОІ-2008: дивіться відео

На Олімпійських іграх-2012 у Лондоні Україна завоювала аж п'ять медалей, що стало найкращим результатом збірної за історію Незалежності. Тоді "золото" здобули – Усик і Ломаченко, "срібло" – Берінчик, а також дві "бронзи" завоювали Гвоздик та Шелестюк.

Усик переміг на ОІ-2012: дивіться відео

Попри успіх у Лондоні всередині збірної розгорівся скандал між Дмитром Сосновським та Анатолієм Ломаченком, який працював у команді, але був зосереджений на підготовці свого сина Василя.

До слова. У 2011 році Дмитро Сосновський отримав визнання від Міжнародної асоціацї аматорського боксу. Вперше в історії українського спеціаліста визнали найкращим тренером року.

У 2023 році в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" Сосновський поділився спогадами про конфлікт з Ломаченком-старшим.

Він розповів, що родина Ломаченків виступала проти розподілу гонорару між усіма членами збірної України. Вони хотіли, аби гроші отримали лише боксери, які були гідні.

Між нами і загалом у команді виникла напруга, коли лунали призові після Олімпіади-2012. Вони хотіли одним боксерам дати призові, іншим не дати. Я вважав, що вся команда працює, і гроші треба поділити між командою. Вони вважали, що ті, кому хочуть, мають виплатити призові. Вийшло так, що ті люди, яких я вважав за гідних призових, Ломаченко вважали негідними. І тому у нас виник конфлікт, і ми перестали спілкуватися,

– поділився тренер.

Батько Василя Ломаченка Анатолій ніяк не коментував слова Сосновського щодо конфлікту через гроші.

Відзначимо, що на Іграх-2016 у Ріо "синьо-жовті" не здобули жодної медалі. У 2019 році Сосновський покинув збірну України, написавши заяву на звільнення за власним бажанням.

Як Сосновського звільнили зі збірної України?

В одному з інтерв'ю легендарний тренер висловився про звільнення з національної команди.

Від імені Володимира Продивуса (президент Федерації боксу України) звернувся виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун і сказав, що Продивус попросив написати заяву про звільнення. Я набрав його, щоб почути підтвердження, але зв'язку з ним не було. Урешті написав заяву. Це було ще 27 листопада.

– розповідав Сосновський.

Фахівець також розповів, що потім ще місяць працював, а його взагалі ніхто не чіпав. Тоді він у двадцятих числах грудня зателефонував Піскуну й запитав, що йому робити, оскільки вже написав заяву, а тренувальний збір наближається.

Сосновський наголосив, що через кілька днів Піскун ще раз запропонував написати заяву. І тоді 27 грудня він написав другу заяву про звільнення із 9 січня.

Дмитро Сосновський / Фото ФБУ

Проте у 2022 році він повернувся на тренерський місток олімпійської збірної України з боксу. Під керівництвом Сосновського на Олімпіаді-2024 у Парижі Олександр Хижняк завоював золоту медаль.

Однак згодом він знову покинув національну команду. У спеціаліста закінчився термін контракту з Федерацією боксу України.

Де зараз та чим займається Сосновський?