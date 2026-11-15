Після поразки Північній Ірландії: визначилась доля наставника збірної України Андреа Мальдери

Збірна України поступилась на виїзді Північній Ірландії. Після цього поєдинку визначилась доля наставника національної команди Андреа Мальдера.

Про це в етері медіасервісу MEGOGO повідомив відомий український журналіст Роман Бебех. Як зазначив футбольний оглядач, поразка від британців на рішення УАФ не впливатиме.

Якою буде доля Мальдери в збірній Україні

За словами Романа Бебеха, після поразки північній Ірландії Андреа Мальдера продовжить свою роботу на чолі збірної України. Наразі українці мають невтішні серії з 3 поразок поспіль і 4 матчів без перемог поспіль.

Зокрема, в суботу, 14 листопада, українці зазнали поразки від збірної Північної Ірландії з рахунком 0:1. Цей результат вплинув на те, що збірна Україна потрапить у третій кошик під час жеребкування відбору на Євро 2028.

Крім того, в "синьожовтих" не залишилось шансів вийти в Дивізіон А Ліги націй. Ба більше, в поєдинку проти Грузії українці будуть змагатись за те, щоб не вилетіти в Дивізіон С. Для цього потрібно не програти грузинам.

Що відомо про Мальдеру на чолі збірної України

Андреа Мальдера став першим іноземним тренером в історії збірної України. Італієць замінив Сергія Реброва на цій посаді весною 2026 року. Він провів уже 7 матчів на чолі українців. Наразі його статистика – 2 перемоги, 1 нічия та 4 поразки.

Раніше вже була інформація, що Андреа Мальдеру на чолі збірної України може замінити її колишній тренер. Мовиться про Мирона Маркевича. Про це повідомляв журналіст Ігор Бурбас. Також, за його словами, УАФ розглядала й кандидатуру Олега Лужного.