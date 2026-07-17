Чи відвідає Трамп фінал ЧС – з'явилися офіційна інформація

Президент США Дональд Трамп не став частим гостем на поєдинках чемпіонату світу з футболу. Однак, під час вирішального матчу глава держави буде однією з дійових осіб.

Дональд Трамп таки відвідає поєдинок ЧС-2026. Відбудеться це під час фіналу турніру, повідомляє 24 Канал.

Інформація про візит Трампа

Присутність президента США на грі Іспанії та Аргентини підтвердили з Білого дому. Під час розмови з журналістами прессекретарка резиденції Дональда Трампа повідомила про візит політика на футбол.

Ми з нетерпінням чекаємо на фінальний матч у неділю, і я знаю, що президент теж з нетерпінням чекає на можливість бути присутнім на ньому. Це гідне завершення турніру, який продемонстрував здатність Америки приймати весь світ на найграндіознішій арені,

– сказала Лівітт.

Зауважимо, що головний поєдинок турніру відбудеться 19 липня о 22:00 на стадіоні "МетЛайф" у Нью-Йорку.

Що відомо про Трампа на цьому чемпіонаті світу

Він поки не відвідав жодного матчу турніру, але втрапив у гучний скандал. У матчі 1/16 фіналу США здолали Боснію і Герцеговину, але під час поєдинку червону картку отримав нападник господарів поля Фоларін Балогун.

Пізніше стало відомо, що очільник США Дональд Трамп двічі телефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно – після вилучення Балогуна та після рішення про призупинення дискваліфікації.

Балогун зіграв у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії (1:4), але серйозно не допоміг своїй команді.