Олімпійські чемпіонки зі США проігнорували особливе запрошення Трампа

Хокейна жіноча збірна США після перемоги на Олімпійських іграх-2026 отримала від президента країни Дональда Трампа запрошення взяти участь у важливому заході. Проте команда наважилася відмовити політику.

Трамп хотів, щоб хокеїстки разом з чоловічою збірною, яка теж виборола у Мілані золото, приєдналися до нього під час щорічної промови у Конгресі. Щоправда, не минулося без скандалу та звинувачень у сексизмі, пише NBC News.

Дивіться також Білий дім іронічно відреагував на поразку Канади у фіналі Олімпійських ігор з хокею

Що відповіла Трампу жіночна хокейна команда США?

Як зазначає The Washington Post, пресофіс жіночої збірної надіслав у Білий дім ввічливу відмову, зазначивши, що хокеїстки вдячні за "визнання надзвичайних досягнень команди", але не зможуть долучитися до глави держави у Конгресі через "академічні та професійні зобов'язання".

Чому запрошення жіночої збірної супроводжував скандал?

Схоже, що спершу Трамп особливо не думав про те, щоб звертати увагу на жіночу команду, натомість прагнучи запросити на свою найбільшу промову року інших тріумфаторів Олімпіади – чоловічу команду, яка вперше за 46 років виборола золото Ігор.

Під час спілкування з хокеїстами одразу після фіналу з Канадою республіканець жартома зазначив, що "треба, щоб приїхали і жінки, бо інакше мені оголосять імпічмент". Новоспечені олімпійські чемпіони відреагували на це реготом.

У політичних колах США такі коментарі назвали "принизливими та неприйнятними". Як жарт Трампа, так і поведінку хокеїстів після цього оцінили як прояв сексизму.

Як завершився хокейний турнір на Олімпійських іграх-2026?