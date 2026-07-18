F-16 у небі, снайпери на даху: США готують безпрецедентну охорону Трампа на фіналі ЧС-2026

Фінал чемпіонату світу-2026 в США проходитиме під безпрецедентними заходами безпеки. Для охорони Дональда Трампа залучать винищувачі F-16, снайперів і тисячі агентів ФБР.

Президент США Дональд Трамп очікується серед почесних гостей вирішального матчу Мундіалю між Іспанією та Аргентиною. Через це американські спецслужби готують одну з наймасштабніших операцій із забезпечення безпеки в історії спортивних подій країни, пише The Telegraph.

Фіналу ЧС присвоїли найвищий рівень безпеки

Фінал чемпіонату світу-2026, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Метлайф", отримав перший рівень важливості. Такий статус передбачає максимальні заходи безпеки та координацію між федеральними службами.

Очікується, що після фінального свистка Дональд Трамп особисто вручить трофей новому чемпіону світу. Саме присутність президента США стала однією з головних причин настільки потужної системи охорони.

Для захисту глави держави над ареною буде створено посилену безпольотну зону, яку патрулюватимуть винищувачі F-16. На даху стадіону розмістять снайперів, а безпеку на землі забезпечуватимуть тисячі агентів Федерального бюро розслідувань та інших федеральних служб.

У Білому домі порівняли фінал із Супербоулом

Керівник робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу Ендрю Джуліані наголосив, що масштаб підготовки навіть перевершує фінал Національної футбольної ліги США.

Чесно кажучи, це більш масштабна подія, ніж Супербоул. Ми об'єднали зусилля з багатьма федеральними агентствами,

– заявив Джуліані.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини. Матч відбудеться на арені "Метлайф", а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Організатори очікують, що поєдинок збере багатомільйонну телевізійну аудиторію, а безпрецедентні заходи безпеки мають гарантувати його проведення без будь-яких інцидентів.