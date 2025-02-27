"Впевнений, він не вживав": Ярмоленко відверто прокоментував історію з допінгом Мудрика

Лідер Динамо висловив свою думку щодо позитивного допінг-тесту, який був зданий Михайлом Мудриком. Ярмоленко не вірить, що його партнер по збірній міг свідомо вжити мельдоній.

Футболіст збірної України Михайло Мудрик продовжує залишатися без футболу. Вінгер отримав позитивний допінг-тест, через що був відсторонений від гри за Челсі.

До теми Челсі готує позов проти УАФ на десятки мільйонів євро через допінг Мудрика

Підтримка від партнера по збірній

Українське футбольне ком'юніті активно підтримує Мудрика та бажає йому швидкого повернення на поле. Свою думку щодо допінг-тесту партнера по збірній висловив лідер Динамо Андрій Ярмоленко, повідомляє 24 Канал з посиланням на GG Спорт.

Я навіть не знаю, що тут порадити. Я впевнений, що він не вживав ніякого допінгу. Я не знаю, як так сталося. Я сподіваюся, що його виправдають і він продовжить грати в футбол та отримувати задоволення. Тому що я знаю, наскільки він любить цю гру,

– заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, що позитивний допінг-тест був зроблений наприкінці листопада після матчів збірної України. В організмі Мудрика знайшли заборонений препарат мельдоній.

Читайте також Допінг-скандал Мудрика: юрист назвав дві версії, чому затягується оприлюднення проби "B"

Михайло категорично заперечив, що він свідомо приймав цю речовину. Команда адвокаті українця зробила запит на відкриття проби "В". Якщо її результат буде негативним, Мудрик зможе швидко повернутися у футбол.

Втім позитивна проба "В" залишить українця без футболу на строк від 2 до 4 років. Нагадаємо, що вихованець Шахтаря провів цього сезону 15 матчів за Челсі, відзначившись трьома голами та чотирма асистами. Також на його рахунку 28 матчів та три голи за збірну України.