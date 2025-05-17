Федерація дзюдо України висловила протест через допуск білорусів до змагань

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) прийняла рішення допустити білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. Це викликало обурення в українців.

Триває повзуче зняття санкцій спортивними міжнародними асоціаціями з країни-агресорки та її сателітів. Черговим прикладом став допуск білоруських дзюдоїстів до змагань зі своєю символікою, пише 24 Канал.

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Реакція українського дзюдо на допуск білорусів

Свій протест з цього приводу висловила Федерація дзюдо України. У заяві організації до IJF наголошується про грубе порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

"Федерація дзюдо України висловлює рішучий протест щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (с) допустити до змагань спортсменів з Білорусі під національним прапором. Це рішення є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та серйозним ударом по принципах справедливості у спорті.

Білорусь, яка сприяла та підтримує неспровоковану військову агресію Росії проти України, не може бути представлена на міжнародній спортивній арені під власними національними символами, допоки триває війна в Україні. Така легітимізація агресора підриває довіру до спортивних інституцій та створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у світовому спорті", – йдеться у заяві Федерації.

Наразі Федерація дзюдо України готує разом із НОК та Мінспортом спільне звернення до міжнародних спортивних організацій.

Українське дзюдо стоїть на захисті чесного та справедливого спорту і ніколи не погодиться з тим, щоб країни, які сприяли агресії проти України, були представлені на міжнародній спортивній арені, допоки їхні дії залишаються загрозою для нашої держави та наших громадян,

– йдеться в тексті заяви.

Зазначимо, що повноцінне повернення білоруських спортсменів може відбутися вже на чемпіонаті світу з дзюдо, яке триватиме у Будапешті з 13 по 20 червня.