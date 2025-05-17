Федерація дзюдо України висловила протест через допуск білорусів до змагань
- Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила білоруським спортсменам змагатися під національним прапором, що викликало протест Федерації дзюдо України через порушення рекомендацій МОК.
Федерація дзюдо України разом із НОК та Мінспортом готує звернення до міжнародних спортивних організацій, щоб захистити принципи справедливості у спорті.
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) прийняла рішення допустити білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. Це викликало обурення в українців.
Триває повзуче зняття санкцій спортивними міжнародними асоціаціями з країни-агресорки та її сателітів. Черговим прикладом став допуск білоруських дзюдоїстів до змагань зі своєю символікою, пише 24 Канал.
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Реакція українського дзюдо на допуск білорусів
Свій протест з цього приводу висловила Федерація дзюдо України. У заяві організації до IJF наголошується про грубе порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.
"Федерація дзюдо України висловлює рішучий протест щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (с) допустити до змагань спортсменів з Білорусі під національним прапором. Це рішення є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та серйозним ударом по принципах справедливості у спорті.
Білорусь, яка сприяла та підтримує неспровоковану військову агресію Росії проти України, не може бути представлена на міжнародній спортивній арені під власними національними символами, допоки триває війна в Україні. Така легітимізація агресора підриває довіру до спортивних інституцій та створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у світовому спорті", – йдеться у заяві Федерації.
Наразі Федерація дзюдо України готує разом із НОК та Мінспортом спільне звернення до міжнародних спортивних організацій.
Українське дзюдо стоїть на захисті чесного та справедливого спорту і ніколи не погодиться з тим, щоб країни, які сприяли агресії проти України, були представлені на міжнародній спортивній арені, допоки їхні дії залишаються загрозою для нашої держави та наших громадян,
– йдеться в тексті заяви.
Зазначимо, що повноцінне повернення білоруських спортсменів може відбутися вже на чемпіонаті світу з дзюдо, яке триватиме у Будапешті з 13 по 20 червня.