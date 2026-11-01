Перший із 2000 року: унікальне досягнення українця у фігурному катанні

Українець Кирило Марсак виступив у довільній програмі на Гран-прі Канади. У підсумку його результат став історичним для України, адже це перше таке досягнення з 2000 року

Кирило Марсак у довільній програмі на Гран-прі Канади набрав 226,4 бали. Тим самим він повторив досягнення іншого українця Дмитра Дмитренка 2000 року, повідомляє 24 Канал.

У чому унікальність досягнення Марсака

Результат у 226,4 бали Кирила Марсака дозволив йому ввійти в топ-5 на Гран-прі Канади. Це найкраще досягнення українських фігуристів на цьому турнірі за 26 років.

Попереднім рекордом України було також 5 місце Дмитра Дмитренка на Гран-прі Канади у 2000 році. Цього року перемогу в змаганнях здобув француз Кевін Аймо з результатом 258,43 бали. Друге місце здобув японець Ріо Наката. Його результат 249,25 балів. На третій позиції естонець Михайло Селевко. Його здобуток 248,66 балів.

Слід додати, що в короткій програмі Кирило Марсак показав результат 83,67 бала та став четвертим. А ось у довільній програмі він показав тільки шостий результат, набравши 142,73 балів.

Що відомо про Кирила Марсака

Кирило Марсак – 22-річний фігурист одиночного катання з Херсона. Він є бронзовим призером чемпіонату України 2021/22, а також учасником чемпіонатів Європи та світу.

Найголовніший момент його кар'єри – участь на Олімпійських іграх 2026 року. Омріяну путівку на головні зимові старти чотириріччя він здобув на кваліфікаційному турнірі в Пекіні. Там він посів 4 місце з результатом 217,57 балів.

Раніше він розповідав, що, крім фігурного катання, дуже любить комп'ютерні ігри. Зокрема, найбільше йому подобаються S.T.A.L.K.E.R. і всесвіт Metro, адже йому подобається "ядерна Москва після ядерного вибуху".