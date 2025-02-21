Ніжна дружина Мессі похизувалась ідеальною фігурою у стильному образі

Антонелла Рокуццо, дружина Ліонеля Мессі, активно займається соціальними мережами. За сторінкою коханої аргентиця у інстаграмі стежать близко 40 мільйонів підписників.

Кохана відомого футболіста опублікувала у інстаграмі нові світлини. Обраниця аргентинця своїм тендітним виглядом зачарувала багатьох шанувальників, повідомляє 24 канал.

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Палка Антонелла Рокуццо

Антонелла Рокуццо поділилась світлинами у стильному сірому топі та чорних спортивних штанах, які підкреслили її ідеальну фігуру. Розкішний вигляд кохана Мессі доповнила сережками та сонцезахисними окулярами.

Фанати високо оцінили нові фотографії Антонелли, назвавши її королевою. Ліонель Мессі також відреагував на новий допис коханої, залишивши під ним вподобайку.

Стильний образ Антонелли Рокуццо / Фото з інстаграму дівчини

Розкішна Антонелла Рокуццо / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Ліонель Мессі наразі виступає у Інтер Маямі. Нещодавно аргентинець відзначився забитим м'ячем та приніс для команди премогу у матчі Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.