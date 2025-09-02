Влада Зінченко (відома теж як Влада Седан) є чудовим прикладом жінки футболіста, яка не відсиджується у тіні зіркового чоловіка. Влада не лише матуся двох донечок та дружина Олександра Зінченка, а й розвиває свої захоплення.

Влада Зінченко – одна із найпопулярніших дружин українських футболістів. Красива білявка вперше стала відома на увесь світ завдяки своїй підтримці із трибун під час чемпіонату Європи-2016, куди вона поїхала повболівати за збірної України з футболу, інформує 24 Канал.

Влада Зінченко – символ Євро-2016?

Тоді нинішня дружина Олександра Зінченка, яка народилась 20 жовтня 1995 року у Вінниці, потрапила в об'єктив одного із фотографів, які працювали на Євро-2016 у Франції. Це зроблене фото із вродливою українкою розлетілось повсюди.

Фанати визнали Владу найкрасивішою уболівальницею чемпіонату Європи-2016 з футболу. Українка стала символом турніру.

Нагадаємо, що Влада народилась у спортивній родині, адже її батько та брат грали у футбол. Тому дівчина із дитинства захоплювалась улюбленою грою мільйонів.

Як вірусне фото допомогло стати журналісткою?

Саме після цього фурору Влада відверто розповіла в одному із інтерв'ю, що мріє стати журналісткою. Хоча має юридичну освіту.

Незабаром мрія дівчини втілилась у реальність. Влада погодилась на пропозицію телеканалів "Футбол 1/2", які тоді ще процвітали та взагалі існували.

Чому Влада Седан? Прізвисько "Седан" до дівчини прив'язалось ще з часів студентського життя у гуртожитку. Тоді був популярний трек "Баклажан. Дівоче прівище – Щеглова.

Буремне особисте життя Влади Зінченко?

Перед шлюбом із Зінченком Влада мала стосунки з іншим українським футболістом Андрієм Борячуком, який був другом Олександра.



Влада із Борячуком під час відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Їх стосунки тривали до 2019 року, коли закохані несподівано оголосили про їх розрив. Стало відомо, що Зінченко відбив у другу дівчину. Згодом стало зрозуміло, що Влада нарешті знайшла чоловіка, з яким могла побудувати міцну родину.

Після одного із матчів збірної України Зінченко прямо у прямому ефірі поцілував кохану дівчину, яка працювала у флешзоні. Цей вчинок Олександра шокував українських фанів, які заговорили про роман футболіста та журналістки.

Як Зінченко освідчився коханій та розкішне весілля?

Футболіст мріяв зробити пропозицію руки та серця у прямому ефірі. Але забув, що не попросив руки у батьків дівчини, а робити це через телефонний дзвінок не хотів. Тому Олександр доволі раптово освідчився Владі вдома прямо у трусах на кухні.

Після пара організувала романтичну фотосесію на НСК "Олімпійський" у Києві. Олександр та Влада були одягнені у футболки збірної України із прізвищем Зінченка. Прямо посеред стадіону футболіст став на одне коліно та почув мріяне "ТАК".



Зінченко освідчився Владі / Фото з інстаграму дружини футболіста

Згодом пара заручилась. У Лондоні одружились, а у 2020-му відгуляли розкішне весілля на Батьківщині. Їх святкова подія припала на 24 серпня (День Незалежності України). На весілля подружжя запросило чимало футбольних персон.

Весілля Зінченків / Фото з інстаграму Влади

Влада Зінченко – матуся двох донечок?

1 серпня 2021 року Влада та Олександр вперше стали батьками. У пари народилась донечка Єва. Зінченко не міг бути присутній на пологах, але побачив новонароджену доньку по відеозв'язку.

Бувши ще при надії Влада активно підтримувала чоловіка під час матчів безпосередньо із трибун стадіонів.

2 серпня 2023 року у сім'ї народилась друга донечка, яку назвали Леєю. Між обома доньками Зінченків різниця у два роки та один день.

Єва та Лея ще маленькі копії своїх батьків, але вже активно допомагають Владі у побуті. Також дівчатка змагаються у тому, хто більше любить Олександра – вони чи їх матуся.

Чим займається Влада Зінченко?

Дружина Зінченка продовжує займатись журналістикою. Вона частенько працює на матчах української збірної та водночас підтримує свого чоловіка поруч.

Зінченко займається спортивною журналісткою / Фото з інстаграму жінки Олександра

Також Влада займається вихованням двох доньок та веде свої соцмережі. До прикладу, в інстаграмі у дружини Зінченка, де опубліковано 530 постів, вже є 668 тисяч підписників. Її модельна зовнішність не перестає приємно дивувати.

Влада Зінченко / Фото з інстаграму дівчини

Влада активно ділиться із підписниками сімейним контентом та роботою.



Подружжя Зінченків / Фото з інстаграму Влади

Також у подружжя був ресторан INCH у Києві, який вирішили продати.

Остання публікація в інстаграмі Влади Зінченко датована 2 вересня 2025 року. Дружина Сашка поділилась милим відео із доньками, які підтримують батька. Цей ролик опублікований після відходу Олександра Зінченка з лондонського Арсенала. Український футболіст продовжить кар'єру на правах річної оренди в англійському клубі Ноттінгем Форест.

