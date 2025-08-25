Анастасія Сич приголомшила шанувальників гарячим контентом. Кохана Олексія Сича з львівських Карпат поділилася світлинами, які можуть запаморочити голову.

Дівчина футболіста "левів" у своєму інстаграмі опублікувала серію пікантних фото з відпочинку. У соціальних мережах Анастасію Сич вже встигли записати у богині, повідомляє 24 канал.

Читайте також Зірка Барселони підтвердив стосунки з моделлю, яка старша за нього на 7 років

Розкішна Анастасія Сич

Анастасія Сич поділилась гарячими світлинами з відпочику, які спричинили справжній фурор у соціальних мережах. Дружина Олексія Сича з Карпат потішила шанувальників, продемонструвавши прекрасну фігуру та чарівну вроду.

Перед камерою Анастасія постала у чорному, стильному купальнику на тлі дзеркал, які відобразили чарівний краєвид. Гаряча кохана футболіста "левів" зачарувала фанатів загадковим поглядом та звабливою посмішкою.

Анастасія Сич на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олексій та Анастасія Сич разом вже п'ять років. У квітні 2024 року зірковий футболіст "левів" одружився зі своєю розкішною дівчиною.

Раніше повідомляли про те, що Джорджина Родрігес опублікувала гарячі світлини з узбережжя Червоного моря. Наречена Кріштіану Роналду приголомшила фанатів ефектним образом.