Колишній форвард київського Динамо Дьємерсі Мбокані вирішив завершити ігрову кар'єру. Конголезькому футболісту у листопаді виповниться 40 років.

Дьємерсі Мбокані востаннє виходив на футбольне поле у грудні 2023 року. Після відходу з вірменського Ноаха конголезець не знайшов нову команду та повісив бутси на цвях, пише 24 Канал з посиланням на Transfermarkt.

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Кар'єра Мбокані в Динамо

Київське Динамо підписало Дьємерсі Мбокані влітку 2013 року, заплативши Андерлехту компенсацію в розмірі 11 мільйонів євро. Цей вхідний трансфер став рекордним в історії клубу.

Мбокані приїхав до Києва в статусі вже сформованого бомбардира, за плечима якого був досвід виступів за Андерлехт, Стандард, Монако, Вольфсбург. Харизматичний конголезець одразу став основним форвардом "біло-синіх". У складі він замінив улюбленця київської публіки Артема Мілевського.

За Динамо Мбокані зіграв 77 матчів, у яких забив 31 гол та віддав 14 асистів. Разом з "біло-синім" у сезоні 2014/15 оформив золотий дубль – виграв чемпіонат та Кубок України.

Через непорозуміння із Сергієм Ребровим залишив команду. Спочатку Мбокані спробував свої сили в АПЛ, де виступав за Норвіч та Халл Сіті. Згодом контакт з киянами у нападника завершився і він в статусі вільного агента перейшов до Антверпену.

У кар'єрі Мбокані також були виступи за кувейтський Аль-Кувейт та бельгійський Беверен. Останнім клубом конголезця був вірменський Ноах.

У складі збірної ДР Конго зіграв 49 поєдинків та забив 22 м'ячі. У 2015 році виборов "бронзу" Кубка африканських націй.

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