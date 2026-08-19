Мусіала знепритомнів на полі двічі за три дні: зірці Баварії поставили приголомшливий діагноз

Гравець Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала неабияк налякав вболівальників: у товариських матчах із Лейпцигом та Гайденгаймом атакувальний півзахисник вимушений був достроково залишати поле через те, що непритомнів.

Багатьом ситуація нагадала жахливі кадри з Крістіаном Еріксеном, який двічі втрачав свідомість на полі через проблеми із серцем. На щастя, цей випадок інший: сам Мусіала вийшов з публічним поясненням, що з ним відбувається, пише 24 Канал.

Що зі станом здоров'я Джамала Мусіали

Хавбек заспокоїв вболівальників: не йдеться про загрозу життю чи патологію. Те, що з ним відбувається, має назву абсанс – це короткочасний стан розсіювання уваги чи непритомності неврологічного характеру.

За словами Мусіали, у нього зафіксовані тимчасові абсанси, які добре піддаються лікуванню. Це має досить моторошний вигляд, але футболіст переконує, що нічого страшного немає, а він увесь час перебуває під наглядом найкращої медичної команди. Лікарі-неврологи дозволили йому грати у футбол, оскільки це найбільше сприяє боротьбі з неврологічною дисфункцією. Повну підтримку Мусіалі висловив і колектив Баварії.

Гравець попросив надалі не спекулювати на цій темі, яку він прагне обговорювати лише з фахівцями, представниками клубу та друзями.

Як Мусіалі не щастить з потраплянням у лазарет

Вже другий рік поспіль у німця виникають проблеми саме на старті сезону. Минулоріч це було пов'язано з жахливою травмою, якої він зазнав на Клубному чемпіонаті світу.

Тоді в епізоді зіткнення з Джанлуїджі Доннаруммою Мусіала зламав малогомілкову кістку і отримав пошкодження зв'язок черех вивих. Знадобилася операція, а поза футболом він провів близько 4 місяців. Чимало фанів відзначали, що після повернення гравець дещо втратив у своєму рівні.