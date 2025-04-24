Кінець епохи: легендарний Варді залишить Лестер після 13 років у команді – емоційне відео

Ім'я Джеймі Варді для переважної більшості уболівальників є першим, яке прийде в голову при згадці про Лестер. Він став справжньою легендою клубу, але тепер настав час їх шляхам розійтися.

Англійський форвард залишить команду після завершення сезону-2024/2025, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "лисиць". Він віддав клубу 13 років кар'єри, за цей час ставши найкращим бомбардиром в історії Лестера.

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Щемливе прощання

Варді заявив, що це дуже емоційний для нього момент, але колись він мав настати. Англієць подякував усім, хто підтримував його весь цей час та поділився пам'ятними кадрами з матчів у складі Лестера:

Мені дуже важко приймати той факт, що цей день настав, але я знав, що рано чи пізно він прийде. Я провів 13 неймовірних років у цьому клубі – з великою кількістю перемог, і з деякими падіннями, але переважно – лише злети. Лестер завжди матиме особливе місце в моєму серці.

Дивіться відео з емоційними моментами в кар'єрі Джеймі Варді

При цьому нападник заявив, що не збирається вішати бутси на цвях. Він ще має амбіції виступати на найвищому рівні.

"Я хочу продовжувати грати та робити те, що мені подобається найбільше – забивати голи. Сподіваюся, буде ще один або два для Лестера до кінця сезону та ще багато у майбутньому. Можливо, мені вже 38, але я все ще маю бажання й амбіції досягти набагато більшого", – сказав Варді.

Довідка. Джеймі Варді грав у складі "лисиць" з 2012 року. За цей час він провів за команду 496 матчів, у яких забив 198 голів і віддав 69 асистів. Разом з Лестером він створив головну сенсацію XXI століття, вигравши АПЛ-2015/2016. У складі "лисиць" він відзначився рекордною гольовою серією в чемпіонаті Англії (11 матчів поспіль), а також виграв національний Кубок і Суперкубок.

Зазначимо, що наступний поєдинок "лисиці" проведуть 26 квітня на виїзді проти Вулвергемптона. Вони вже втратили шанси зберегти прописку в АПЛ на наступну кампанію.