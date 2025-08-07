Російські спортсмени відсторонені від участі у турнірах під папором своєї країни з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Атлети можуть виступати лише під "нейтральним" стягом.

Джон Існер видав ганебну заяву щодо російських тенісистів. Колишня восьма ракетка світу не розуміє, чому представники ворожої країни не можуть виступати під своїм прапором, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку ексспортсмена в Х.

Що сказав Існер про росіян?

Колишній американський тенісист опублікував відповідний пост після перемоги Карена Хачанова над Олександром Звєрєвим у півфінальному матчі Мастерса, що відбувся в Торонто.

Чи можна повернути прапор російським тенісистам? Зараз це виглядає трохи безглуздо,

– написав Існер.

Допис Джона Існера стосовно російських тенісистів викликав активне обговорення у соціальних мережах. Користувачі по різному відреагували на публікацію колишньої восьмої ракетки світу.

Це було абсурдно з першого дня. Вони не мали жодного контролю над тим, у якій країні вони народилися, хто нею керує і що робить цей уряд.

Чи можуть українці повернути своїх дітей? Це набагато важливіше, ніж прапор.

Абсолютно. Це ганьба, що росіяни та білоруси досі не можуть представляти свої країни, а також їм досі заборонено грати в командних змаганнях. Це безпрецедентно, і це має бути виправлено якомога швидше. Не втручайте політику в теніс.

Це завжди було смішно. Просто огидно, як вони можуть так чинити з людьми, які просто хочуть грати в теніс.

Росія все ще намагається вторгнутися в Україну та вчиняє воєнні злочини, тому ні.

Реакція соцмереж на публікацію Існера/ Скриншоти з Х

