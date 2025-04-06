Поставив під питанням майбутнє в боксі: Хргович здолав Джойса у запеклому протистоянні

У суботу, 5 квітня, в Манчестері відбувся вечір боксу. У протистоянні зійшлися Філіп Хргович та Джо Джойс.

Філіп Хргович досі намагається оговтатися після поразки від Даніеля Дюбуа. Хорват намагається довести, що його ще рано списувати з рахунків, пише 24 канал.

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Безсумнівна перемога хорвата

Від самого початку поєдинку Хргович демонстрував перевагу, наносячи точні та потужні удари, які Джойс насилу відбивав. Попри спроби британця перехопити ініціативу в третьому раунді і його стійкість, він не зміг істотно змінити хід бою.

Хорват, незважаючи на розсічення над оком, продовжував домінувати, використовуючи швидкість і точність.

У восьмому раунді Джойс зумів потрясти Хрговича серією ударів, але хорват швидко відновився і завершив раунд сильним наступом. В останніх раундах Хргович знову посилив тиск, змушуючи Джойса відступати.

Після фінального гонгу судді одноголосно віддали перемогу Філіпу Хрговичу.

Відеоогляд бою Джойс – Хргович

Відзначимо, що ця поразка стала четвертою для Джо Джойса в останніх п'яти боях.