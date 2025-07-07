Зірковий футболіст переграв мільярдера Річарда Бренсона у шахи та отримав водою в обличчя
- Вінгер Крістал Пелас Еберечі Езе переміг мільярдера Річарда Бренсона у шахи.
- Англієць отримав жартівливу відплату у вигляді води в обличчя.
Вінгер Крістал Пелас Еберечі Езе не вперше демонструє свої здібності у шахах. Хлопець не залишив шансів мультиміліардеру, за що отримав від нього кумедну відплату.
Більшість футболістів з Європи перебуває у відпустках. Чимало з них відпочивають у теплих країнах та насолоджуються відпочинком. При цьому вони продовжують тішити фанатів веселим контентом, повідомляє 24 Канал.
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Езе виграв у шахи
В інтернеті з'явилось відео відпочинку зірки Крістал Пелас Еберечі Езе. Вінгер збірної Англії зустрівся із сером Річардом Бренсоном, одним з найбільш відомих мільярдерів світу.
Чоловіки зіграли у шахи, де Езе зміг здивувати своїм вмінням у цій грі. Еберечі без проблем обіграв Бренсона, за що жартома отримав порцію води в обличчя зі склянки бізнесмена.
Як Езе переграв Бренсона в шахи: дивитися відео
Зазначимо, що Еберечі не вперше демонструє свої високі здібності у шахах. Кілька місяців тому Езе виграв онлайн-турнір знаменитостей PogChamps 6 і заробив 20 тисяч доларів.
Довідка. 74-річний Річард Бренсон є засновником корпорації Virgin Group, яка займається звукозаписом, авіаперевезеннями, кабельним телебаченням, радіо та мобільним зв'язком. Статки бізнесмена оцінюються орієнтовно у 5 мільярдів доларів.
Відзначимо, що до переходу в Крістал Пелас у 2020-му англієць виступав за КПР і Вікомб. Минулого сезону 27-річний вінгер оформив 15 голів і 11 асистів, завдяки чому "орли" вийшли в Лігу Європи.
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Також на рахунку гравця один гол в 11 матчах за збірну Англії. Відзначимо, що нещодавно померла одна з найсильніших шахісток світу українка Лідія Семенова.