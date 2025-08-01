У родині Данила Галлінарі сталася жахлива подія. Дружина баскетболіста Елеонора Бой стала жертвою нападу під час відпочинку.

Моторошний інцидент за участі дружини Галлінарі трапився на узбережжі Пуерто-Ріко. На кохану гравця збірної Італії стався напад на пляжі Ісла-Верде Північної Кароліни, повідомляє 24 канал із посиланням на Sportando.

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Що трапилось з Елеонорою Бой?

Елеонора Бой насолоджувалась відпочинком на пляжі до того, як стався жахливий інцидент. Дружину Данила Галлінарі, яка до того ж вагітна, вкусила акула.

Коханій італійського баскетболіста одразу надали потрібну медичну допомогу та відправили у медичний заклад для обстеження. Відомо, що в Елеонори постраждала права нога.

За наявною інформацією, стан дружини Данила Галлінарі стабільний. Життю коханої баскетболіста нічого не загрожує.

До слова. Данило Галлінарі виступав за Лос-Анджелес Кліпперс, Детройт, Оклахому та Мілуокі. У 2025 році гравець збірної Італії приєднався до Вакерос де Баямон з Пуерто-Рико.

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