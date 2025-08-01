Вагітна дружина гравця збірної Італії стала жертвою нападу в Пуерто-Рико
- Дружина італійського баскетболіста Данила Галлінарі, Елеонора Бой стала жертовю нападу на одному з пляжів в Пуерто-Рико.
- Данило Галлінарі приєднався до команди Вакерос де Баямон з Пуерто-Рико у 2025 році, раніше грав за Лос-Анджелес Кліпперс, Детройт, Оклахому та Мілуокі.
У родині Данила Галлінарі сталася жахлива подія. Дружина баскетболіста Елеонора Бой стала жертвою нападу під час відпочинку.
Моторошний інцидент за участі дружини Галлінарі трапився на узбережжі Пуерто-Ріко. На кохану гравця збірної Італії стався напад на пляжі Ісла-Верде Північної Кароліни, повідомляє 24 канал із посиланням на Sportando.
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Що трапилось з Елеонорою Бой?
Елеонора Бой насолоджувалась відпочинком на пляжі до того, як стався жахливий інцидент. Дружину Данила Галлінарі, яка до того ж вагітна, вкусила акула.
Коханій італійського баскетболіста одразу надали потрібну медичну допомогу та відправили у медичний заклад для обстеження. Відомо, що в Елеонори постраждала права нога.
За наявною інформацією, стан дружини Данила Галлінарі стабільний. Життю коханої баскетболіста нічого не загрожує.
До слова. Данило Галлінарі виступав за Лос-Анджелес Кліпперс, Детройт, Оклахому та Мілуокі. У 2025 році гравець збірної Італії приєднався до Вакерос де Баямон з Пуерто-Рико.
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