Любить футбол і вже має власну тенісну ракетку: що відомо про доньку Еліни Світоліної

Еліна Світоліна – одна із небагатьох українських спортсменок-матусь, які продовжують виступати на міжнародній арені. Українська тенісистка має чималу аудиторію по усьому світу, яка активно стежить не лише за її виступами у Турі, а й особистим життям.

У суботу вранці, 15 жовтня 2022 року, перша ракетка України вперше стала мамою. Відтоді прихильників тенісу цікавить не лише особисте життя Еліни Світоліної із Гаелем Монфісом, а й її материнська частина життя, повідомляє 24 Канал.

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Материнство Еліни Світоліної

Еліна Світоліна – 30-річна українська тенісистка та колишня третя ракетка світу, яка у Токіо завоювала історичну "бронзу" для України. 15 травня 2022 року одеситка повідомила радісну звістку про свою вагітність.

У профілі тенісистки в інстаграмі з'явився відповідний пост, виклавши спільне фото зі своїм чоловіком Монфісом, який ніжно обіймає живіт люблячої дружини.

З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні,

– написала Еліна.

Українські спортсмени закидали землячку вітаннями із чудовою новиною.

Цікаво. Перед цим у березні Світоліна оголошувала про перерву у сезоні через проблеми зі спиною.

Під час своєї вагітності Еліна не лише готувалась до майбутньої появи дитини, а й активно допомагала Україні, яка потерпала і продовжує це робити від російської агресії.

Перше батьківство Еліни та Гаеля

15 жовтня 2022 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вперше стали батьками. На світ народилась чудова дівчинка, яку назвали Скай. У цей важливий момент поруч із українкою був її зірковий чоловік.

Що за ніч!!! Пані та панове, будь ласка, тепло привітайте Скай Монфіс. Я вдячна своєму чоловіку за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною,

– написала тенісистка.



Світоліна народила доньку / Скриншот із інстаграму Еліни

Вже у квітні 2023-го року Еліна повернулась на тенісний корт. Камбек українки у Тур був настільки феєричним, що приємно вразив навіть прихильників її опоненток. Через місяць після повернення Світоліна виграла свій 17-й титул у кар'єрі. У фіналі Еліна переграла росіянку Анну Блінкову на турнірі WTA 250 у французькому Страсбурзі.

Далі українка дісталась до чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдону. Її неймовірний камбек у теніс знову повернув на вищі місця у рейтингу WTA. Водночас Еліна Світоліна отримала престижну нагороду у номінації "Повернення року" (2023).

Довідка. Станом на 23 червня 2025 року Еліна Світоліна посідає 14-ту сходинку світового рейтингу WTA, набравши у цьому сезоні 3035 балів. Еліна є першою ракеткою України.

Світоліна вперше показала доньку

Згодом українська тенісистка вперше показала свою маленьку донечку. Еліна підкинула угору одяг Скай, а через секунду донька вже була у її руках.

Перший тікток Скай: дивіться відео

Не показують повністю обличчя доньки

Світоліна та Монфіс регулярно діляться контентом із донькою. Щоправда, немає ще жодного фото чи відео, де повністю можна розгледіти обличчя Скай. Видно, що дівчинка має смуглявий колір шкіри та темне волосся.

Еліна та Гаель викладають переважно фото чи відео, які зроблені зі спини Скай або так, аби не можна було чітко побачити обличчя доньки зіркових тенісистів.

Сім'я Світоліної та Монфіса із донькою Скай / Фото з інстаграму тенісистів

Перший день народження Скай та знайомство із тенісом

15 жовтня 2023 року Скай відсвяткувала свій перший день народження. Зіркові батьки дівчинки мило привітали донечку зі святом.

Вітаємо з першим днем народження наймилішу маленьку дівчинку. Нехай твій день буде наповнений сміхом, радістю та великою кількістю тортів. Ти приносиш стільки щастя в наше життя, і ми вдячні за кожну мить з тобою. Це любов всього нашого життя, щастя та нескінченні пригоди. Ми любимо тебе більше, ніж можна передати словами. З днем народження, наш дорогоцінний янгол,

– написала в інстаграмі Еліна.



Світоліна із донькою / Фото з інстаграму тенісистки

Гаель своєю чергою теж зворушливо привітав доньку із першим днем народження.

"Моє серце переповнене емоціями. Кожна мить, проведена з тобою, нагадує мені про те, як мені пощастило, що ти є. Твоя усмішка, твій сміх і навіть твої сльози додали неповторного колориту у моє повсякденне життя. Ти справді осяяла і змінила мій світ. Тобі, мій маленький дорогоцінний камінь, я бажаю всього можливого щастя і всіх чудес, які може запропонувати життя. З першим днем народження, моя маленька принцесо", – написав Монфіс.

Цікаво, що вже у свій перший рік життя Скай активно знайомиться із тенісом. Дівчинка не лише підтримує батьків через екран, а й вже навіть виходила на тенісний корт.



Скай вже на тенісному корті / Фото з інстаграму Світоліної

Вже восени наступного року Скай виповнилось два роки.

З 2-м днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш – наша найбільша пригода,

– підписала фото Еліна.



Другий день народження Скай / Фото з інстаграму Світоліної

Скай презентувала форму мами до Australian Open

У січні 2024-го українська тенісистка розповіла, що разом із донькою презентувала ігрову форму на Australian Open. Цікаво, що Скай була одягнена у ті самі кольори, у яких її мама змагалась на корті в Австралії.

Adidas підготував нас до Australian Open-2024 з нашими ідеально підібраними вбраннями,

– підписала Еліна спільне фото.



Скай взяла участь у презентації форми до AO-2024 / Фото з інстаграму Еліни

Донька Світоліної вже має свою першу тенісну ракетку

Два місяці тому українська тенісистка в інтерв'ю Tennis Channel розповіла про захоплення її доньки. За словами Світоліної, Скай чудово розвивається та вже із самого дитинства проявляє любов до тенісу.

У 2-річної Скай вже навіть є маленька ракетка, хоча її увага більше прикута до великої ракетки її мами. Донька тенісистки вже виходить на корт та пробує відбивати м'ячі.

Також українська тенісистка додала, що окрім тенісу її донька любить футбол та намагається грати в різні ігри.

Зараз вона вже дивиться нас по телевізору, бачить наші матчі і думає, що ми з Гаелем тільки те й робимо, що граємо в теніс – що, напевно, недалеко від істини. Зараз цікаво спостерігати, як вона росте: щотижня вона змінюється, з'являється щось нове. Вона багато говорить, і дуже цікаво відкривати разом з нею цей світ,

– сказав Світоліна про доньку.



Скай вже виходить на тенісний корт / Фото з інстаграму Монфіса

Нещодавно Світоліна викладала світлини із відпустки. Її компаньйонкою стала 2-річна донька.

А вже 22 червня 2025 року Світоліна переможно стартувала на турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі. У першому матчі Еліна у двох сетах переграла бельгійку Елізе Мертенс 7:5, 6:4. 24 червня визначиться наступна суперниця українки у протистоянні Ешлін Крюгер (США) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія).

Вже у наступному матчі Скай буде вболівати за матусю вже в 1/8 фіналу WTA 500, де вона залишилась єдиною представницею від України.