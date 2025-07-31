Еліна Світоліна стартувала на WTA 1000 у канадському Монреалі. У четвер, 31 липня, перша ракетка Україна зіграла у другому колі "тисячника".

Еліна Світоліна зіграла проти "нейтральної" росіянки Камілли Рахімової. Ця зустріч стала першою у кар'єрі обох тенісисток – рахунок 1:0 на користь українки, повідомляє 24 канал.

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Еліна Світоліна – Камілла Рахімова 2:0 (7:5, 6:2)

У першому сеті матчу Камілла Рахімова створила невеликі проблеми для Еліни Світоліної. Проте українська тенісистка виявилась сильнішою за суперницю під нейтральним прапором.

Камілла Рахімова у другому сеті нічого не змогла протиставити Еліні Світоліній, яка спокійно закрила партію та у підсумку виграла матч, пробившись у наступний раунд турніру. Всього гра тривала півтори години.

Статистика. Еліна Світоліна виконала 4 ейси та зазнала 3 подвійні помилки, тоді як Камілла Рахімова 1 раз подала навиліт та припустилась 5 подвійних помилок. Перша ракетка України використала 7 з 10 брейк-поїнтів, а також відіграла 2 з 6.

У наступному колі "тисячника" у Монреалі Еліна Світоліна зіграє проти ще однієї спортсменки без прапора Анни Калінської. Матч між українською та російською тенісистками відбудеться 1 серпня.

Раніше повідомляли про те, що Марта Костюк перервала серію без перемог на турнірах. Друга ракетка України пробилась у наступне коло WTA 1000, обігравши Маркету Вондроушову.