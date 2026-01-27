Оскаженіла через поразку: суперниця Світоліної знищила ракетку після фіаско

Американська тенісистка Коко Гофф емоційно відреагувала на поразку від українки Еліни Світоліної в чвертьфіналі Australian Open. Відео моменту, коли вона розбила ракетку, миттєво розійшлося в мережі.

Світоліна впевнено перемогла імениту суперницю з рахунком 6:1, 6:2 та вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу мейджору в Мельбурні, а реакція Гофф додала драматизму цій історії, повідомляє 24 Канал.

Що сталося на Australian Open?

Американка Коко Гофф (№3 WTA) агресивно розбила ракетку у підтрибунному приміщенні після поразки від української тенісистки Еліни Світоліної (№12 WTA) у чвертьфіналі Australian Open-2026.

Як Гофф розтрощила ракетку: дивіться відео

Матч тривав менше години: Світоліна домінувала впродовж всієї гри і не залишила суперниці шансів.

Реакція Гофф стала вірусною в соцмережах і обговорюється як один із найяскравіших моментів туру.

Реакція спортсменки та оцінки події

Після інциденту Гофф пояснила, що роздратування – це емоційна реакція на важку поразку, і подібні моменти допомагають випустити пар.

Американська тенісистка зазначила, що гравцям бракує приватності на Відкритому чемпіонаті Австралії після того, як по телебаченню показали відео, на якому вона розбиває ракетку, передає ABC.

