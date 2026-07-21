WTA змусила Світоліну, Костюк та інших довести свою стать

Жіноча тенісна асоціація ухвалила рішення перевірити усіх гравчинь світового туру на трансгендерність. Спортсменкам доведеться пройти одноразовий тест.

Наразі у WTA-турі невідомо про когось із учасниць змагань, хто б не була біологічною жінкою. Та попри це, аналіз став обов'язковою умовою для продовження виступів на найвищому рівні, пише 24 Канал.

Що змінилось у правилах WTA

Раніше організація не забороняла трансгендерам долучатися до турнірів світового туру: було достатньо упродовж 2 років до початку виступів підтримувати знижений рівень тестостерону.

Проте з 21 липня набувають чинності нові правила, які унеможливлюють для трансгендерів змагання у жіночому одиночному та парному розряді. Це зроблено для синхронізації вимог з Міжнародним олімпійським комітетом, який навесні зобов'язав допускати до участі у жіночих турнірах лише тих, хто пройде спеціальне одноразове тестування на ген SRY.

Саме це і змусять зробити усіх тенісисток: треба буде здати біоматеріал на перевірку, чи справді спортсменка народжена жінкою. Тестування має розпочатися у 2026 році. WTA обіцяє проводити його "з дотриманням гарантій конфіденційності і захисту особистих даних".

Як реагують у світі тенісу

Чимало тих, хто стежить за тенісом, жартують, що з цікавістю чекатимуть на результати тестування першої ракетки світу Аріни Соболенко, яку підозрювали у маніпуляціях з тестостероном. Зокрема Марта Костюк в одному з інтерв'ю звернула увагу на те, що "нейтральна" білоруска має дещо аномальну перевагу у силі над іншими учасницями WTA-туру.

Сама Соболенко при цьому в найкращих традиціях російської та трампівської пропаганди говорила про те, що проти участі трансгендерів у жіночому спорті, бо вважає це "несправедливим".