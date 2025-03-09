Світоліна визначилася, чи зіграє за збірну України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу у квітні візьме участь у матчах кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Екстретя ракетка світу Еліна Світоліна планує приєднатися до "синьо-жовтих".

Матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться у польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті. Цей турнір ідеально вписується у змагальний графік Еліни Світоліної, пише 24 Канал з посиланням на портал Великий теніс України.

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Світоліна чекає на матчі збірної України

Перша ракетка України підтвердила, що зіграє за збірну України в міжнародних командних змаганнях.

"Так, я планую грати за збірну та дуже класно, що матчі будуть на ґрунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна.

Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди", – розповіла Світоліна.

Зазначимо, що 11 квітня жіноча збірна України з тенісу зустрінеться з Польщею. Наступного дня наші дівчата зіграють проти команди Швейцарії. Переможець групи отримає путівку на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.

Наразі Еліна Світоліна виступає на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У 1/32 фіналу українка у непростому матчі перемогла американку Ешлін Крюгер.