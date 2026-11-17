Для Еліни Світоліної завершився загалом дуже вдалий з фінансової точки зору сезон. Українка виграла два титули, була у півфіналі "мейджора" та вийшла у фінал першого за багато років свого Підсумкового турніру.

За підрахунками WTA, загальний її заробіток на корті у 2026-ому році склав понад 6 мільйонів доларів. Завдяки цьому Еліна піднялася на одну сходинку у рейтингу найбільш заможних тенісисток в історії.

Світоліна обійшла експершу ракетку

Загалом за свою професійну кар'єру, яка триває фактично з 2012 року із перервою на материнство, Еліна Світоліна заробила призовими трохи більше 32 мільйонів 670 тисяч доларів.

Таким чином вона одноосібно стала 12-ою у рейтингу гравчинь з найвищими заробітками. Світоліна обійшла німкеню Анжелік Кербер, яка свого часу була першою ракеткою світу – та має 32 мільйони 545 тисяч доларів зароблених на корті статків.

На одну позицію вище Еліни – чинна лідерка світового рейтингу Єлена Рибакіна, яка випереджає українку приблизно на 3 мільйони. Десятку відкриває Каролін Возняцкі, яка вже завершила кар'єру, тож її Світоліній цілком до снаги випередити – треба заробити ще приблизно 4 мільйони в американській валюті.

Безсумнівно найбагатша тенісистка в історії – Серена Вільямс, яка заробила 95 мільйонів доларів.

Топ-сезон для українок

Якщо ж рахувати тільки цей сезон, то Світоліна опинилася на 7-ому місці за призовими. У десятці є ще одна наша співвітчизниця – Марта Костюк з 4,5 мільйонами стала дев'ятою.