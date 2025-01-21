"Звучить лякаюче": Світоліна поділилась моторошними деталями операції

У вересні минулого року Еліна Світоліна перенесла операцію на нозі. Українська тенісистка вже повернулась на корт та виступає на Australian Open 2025.

Експерша ракетка України розповіла про складнощі повернення. Також вона поділилася відчуттями під час виступів після операції, повідомляє 24 канал із посиланням на Великий теніс України.

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Світоліна про операцію

Еліна Світоліна розповіла про те, що нервувала перед операцією. Тенісистка зазначила, що її лякала загальна анестезія, хоча здавалося після народження дитини вже немає нічого страшніше.

Хвилювання були пов'язані з тим, чи зможе вона виступати на тому ж рівні, що і раніше. Світоліна підкреслила, що її також занепокоїло те, як операція вплине на стопу.

Так я нервувала. Також, думаю, як професійний спортсмен ти трохи хвилюєшся, чи зможеш повернутись на високий рівень, чи зможеш знову нормально рухатися. Мене також турбувало, як це вплине на стопу, адже тепер у мене в щиколотці два гвинти, це звучить лякаюче. Звісно, у тебе з'являються сумніви,

– розповіла Світоліна.

Українська тенісистка зазначила, що виграні матчі повернули її впевненість у своїх силах. Також вона подякувала своїй команді, адже підтримка її партнерів відіграла важливу роль у поверненні.

Зазначимо, що наразі Еліна Світоліна пробилась до чвертьфіналу Australian Open 2025, здолавши росіянку Вєроніку Кудєрмєтову в 1/8 турніру в Мельбурні. За вихід у півфінал українська тенісистка зіграє проти американки Медісон Кіз.