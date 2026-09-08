Світоліна вперше відреагувала на атаку по Києву, внаслідок якої пошкоджено її клуб

Російська атака на Київ пошкодила SVITO Padel Club, який належить українським тенісистам Еліні Світоліній та Сергію Стаховському. Люди не постраждали, однак об'єкт зазнав серйозних наслідків вибухової хвилі.

Перша ракетка України на своїй сторінці в інстаграмі емоційно відреагувала на черговий удар Росії по спортивній інфраструктурі. Світоліна наголосила, що українські спортсмени змушені тренуватися в умовах, які суттєво відрізняються від можливостей їхніх конкурентів з інших країн.

Світоліна назвала масштаб втрат українського спорту

Еліна Світоліна розповіла, що SVITO Padel Club став черговим спортивним об'єктом, який постраждав через російську агресію. За її словами, станом на сьогодні внаслідок війни загинули 776 українських спортсменів та спортивних діячів, а 942 спортивні споруди по всій Україні були пошкоджені або повністю зруйновані.

Сьогодні мій клуб, SVITO PADEL, став одним із них,

– написала тенісистка.

Світоліна підкреслила, що через війну українські спортсмени та молоде покоління не мають можливості повноцінно готуватися до міжнародних змагань та конкурувати на рівних умовах зі спортсменами з інших країн.

З цим повідомленням я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів та друзів, які підтримують і вболівають за нас, українських спортсменів, які виступають на міжнародній арені, та попросити вашої підтримки і конкретних дій, які можуть допомогти зупинити агресора,

– закликала спортсменка.

Коли SVITO Padel Club відновить роботу

Клуб працює на території простору GARAGE у Києві. Його відкрили лише у травні 2026 року, тож спортивний об'єкт функціонував у столиці лише кілька місяців до пошкодження.

За інформацією клубу, внаслідок атаки постраждала інфраструктура через вибухову хвилю. При цьому люди не зазнали ушкоджень.

Команда SVITO Padel Club уже взялася за усунення наслідків атаки. Наразі фахівці працюють над відновленням пошкоджених елементів.

У клубі зазначили, що додатково повідомлять про відновлення роботи, щойно об'єкт буде повністю готовий приймати відвідувачів.