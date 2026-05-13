Світоліна перемогла Рибакіну у чвертьфіналі турніру WTA у Римі – як завершився поєдинок

Перша ракетка України з тенісу провела чвертьфінальний поєдинок турніру категорії WTA 1000 в італійському Римі. Суперницею українки стала друга у світовому рейтингу Олена Рибакіна.

У поєдинку 1/4 фіналу українка вийшла на корт проти представниці Казахстану Оленою Рибакіною, пише офіційний сайт WTA. З цією суперницею Світоліна до цього зустрічалась сім разів. З рахунком 4:3 в очних протистояннях переважала Олена Рибакіна.

Як зіграли Світоліна та Рибакіна?

У першій партії сильнішою виявилась представниця Казахстану. Друга сіяна на турнірі виграла 88 відсотків очок на власній подачі та зуміла взяти два гейми на подачі Світоліної – 6:2 за Рибакіною.

Під час другого сету казахстанська спортсменка припустилась більшої кількості помилок, тоді як українка вирівняла якість своєї гри – 6:4 на користь українки.

У вирішальній партії Світоліна розпочала гру з двох брейків, а далі зуміла не розгубити перевагу – 6:4.

WTA 1000. Рим (Італія)

Еліна Світоліна (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Тепер рахунок в очних протистояннях зрівнявся – 4:4. Ця перемога стала для українки першою над Рибакіною у торішнього турніру у Мадриді. Тоді Еліна виграла в опонентки на стадії 1/16 фіналу.

Що очікує на українську тенісистку далі?

У півфіналі Світоліна зіграє з Ігою Швьонтек з Польщі. Наша землячка поступається в історії особистих протистоянь – 2:4.

Українка не заявлена на турнірах у Страсбурзі (Франція) та Рабаті (Марокко), які пройдуть наступного тижня. Після Риму Світоліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

