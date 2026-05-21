Відомий голкіпер зіграв фінал Ліги Європи зі зламаним пальцем і виграв трофей

У середу, 20 травня, відбувся фінал одного з єврокубків цього сезону. У вирішальному матчі Ліги Європи зустрілися Фрайбург та Астон Вілла.

Еміліано Мартінес стояв на воротах англійського клубу. Як пізніше повідомило BBC, він відіграв фінал із зламаним пальцем.

Що відомо про травму Мартінеса?

Мартінес зазнав ушкодження безпосередньо під час передматчевої розминки. Попри гострий біль, голкіпер відмовився від заміни, вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин, зберігши свої ворота "сухими".

Під час розминки я зламав палець, але для мене кожна погана річ приносить щось хороше. Я живу так усе своє життя і продовжу це робити,

– поділився емоціями голкіпер.

Футболіст зізнався, що травма суттєво заважала йому виконувати прямі обов'язки на полі, адже він не мав подібного досвіду раніше.

Чи хвилювався я? Ну, раніше я ніколи не ламав пальці. Щоразу, коли я ловив м'яч – він відскакував в інший бік. Але через такі речі теж потрібно проходити, і я пишаюся тим, що захищаю кольори Астон Вілли,

– підсумував Мартінес.

Як завершився матч Ліги Європи?

Англійський клуб Астон Вілла здобув переконливу перемогу над німецьким Фрайбургом із рахунком 3:0 у фіналі Ліги Європи сезону 2025/2026. Поєдинок відбувся на стадіоні "Тюпраш Стейдіум" (Бешикташ Парк) у Стамбулі.

До кінця першого тайму гра залишалася відносно рівною, проте команда Унаї Емері повністю контролювала події на полі та реалізувала свої моменти: на 40-й хвилині бельгійський півзахисник Юрі Тілеманс відкрив рахунок після вдало виконаного кутового. Вже на 45+3-й хвилині аргентинський форвард Еміліано Буендія подвоїв перевагу англійців чудовим ударом з лінії штрафного майданчика перед перервою. На 57-й хвилині Морган Роджерс замкнув точний пас від Буендії, встановивши остаточний рахунок.

Тренер Астон Вілли Унаї Емері вписав своє ім'я в історію єврокубків, здобувши Лігу Європи вп'яте у кар'єрі (раніше він перемагав із Севільєю та Вільярреалом).

Для бірмінгемського клубу це перший великий європейський трофей за 44 роки від часу перемоги в Кубку європейських чемпіонів у 1982 році.

На трибунах Стамбула команду підтримував давній шанувальник клубу – британський принц Вільям.

Хто такий Еміліано Мартінес?

Голкіпер має унікальне досягнення: він виграв абсолютно всі фінали, у яких брав участь протягом кар'єри. Його епоха в Арсеналі (2010 – 2020) почалася ще у юному віці, коли аргентинець переїхав до Лондона. Протягом десяти років йому не вдавалося закріпитися в основному складі, і його часто віддавали в оренду у Вулвергемптон, Хетафе, Редінг та інші клуби. Лише у 2020 році, після травми Бернда Лено, Мартінес отримав свій шанс і блискуче відіграв фінал Кубка Англії. У вересні того ж року він перейшов до Астон Вілли.

Для національної збірної Аргентини Еміліано став справжнім рятівником, дебютувавши лише у 2021 році. На чемпіонаті світу 2022 року його сейв на 123-й хвилині фіналу проти Франції після удару Рандаля Коло Муані увійшов в історію як один із найважливіших сейвів у футболі.

Попри свій беззаперечний талант, Мартінес часто стає предметом суперечок. Його провокаційна поведінка, жести під час нагороджень, зокрема непристойний жест із золотою рукавичкою на ЧС-2022, про який писали New York Post, та глузування з суперників, серед яких Кіліан Мбаппе, зробили його однією з найсуперечливіших фігур сучасного футболу, часто називаючи "головним поганцем" і провокатором.