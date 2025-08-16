У суботу, 16 серпня, відбулися матчі 3-го туру УПЛ. В одному з них зустрілися Епіцентр і Динамо.

Епіцентр – Динамо 1:4

Голи: Климець 38' - Герреро 8', Михайленко 45+3', Волошин 58', Ванат 90+4'

Київське Динамо здобуло чергову перемогу в УПЛ. Цього разу "біло-сині" з розгромом здолали новачка Епіцентр, пише 24 Канал.

Розгромна звитяга Динамо

Кияни одразу взяли ініціативу в свої руки й уже на 8-й хвилині Герреро відкрив рахунок після прострілу Михайленка. ОднакЕпіцентр зрівняв рахунок завдяки дальньому удару Климця з рикошетом. Перед перервою кияни знову вийшли вперед – Михайленко замкнув подачу зі штрафного.

Після перерви Динамо продовжувало тиснути. Волошин був першим на добиванні після сейву Білика й зробив рахунок 2:1. У відповідь господарі створили кілька небезпечних моментів, змусивши Нещерета рятувати команду. Але вирішальний епізод стався під кінець гри: Торрес пройшов крізь оборону, віддав на Шапаренка, а той п’ятою залишив м’яч Ванату – форвард реалізував шанс.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Динамо

Відзначимо, що 4 тур чемпіонату України з футболу розпочнеться 29 серпня.