У п'ятницю, 22 серпня, у Брюсселі відбувся 14-й етап Діамантової ліги-2025. У секторі стрибків у висоту серед чоловіків за нагороди змагалися два українця – Олег Дорощук і Дмитро Нікітін.

Для обох наших спортсменів ці змагання стали історичними. Уродженець Кропивницького вперше в кар'єрі виборов "золото", а Нікітін – дебютував на найбільшому комерційному турнірі з легкої атлетики, повідомляє 24 Канал.

Як виступили українські легкоатлети?

Всього за перемогу змагалися десять стрибунів у висоту. Серед них були, зокрема, чемпіон і срібний призер останньої Олімпіади Геміш Керр і Шелбі Мак'юен.

26-річний уродженець Житомирщини ризикував закінчити дебютний етап Діамантової ліги без результату. Він виконав невдалі дві спроби на першій висоті 2,14 метра, але з третьої все ж таки її підкорив.

Проте наступна планка стала недосяжною для Нікітіна цього разу, тож він завершив дебютні для себе змагання на десятому місці. Після цього в секторі залишився єдиний українець і він виступив чудово.

Вже на висоті 2,22 метра визначилися медалісти змагань, серед яких був й Олег Дорощук. Проте він на ній не зупинився, а й став єдиним, кому підкорилася планка на три сантиметри вище з першої спроби.

Саме це дозволило нашому спортсмену врешті-решт здобути перше для себе "золото" на етапі Діамантової ліги. За перемогу він боровся до останнього з Томасом Кармоєм, але на висоті 2,28 метра обидва стрибуни виконали по дві невдалі спроби, синхронно перенісши планку ще на два сантиметри вище й також її не підкорили.

Тож за підсумком змагань український легкоатлет фінішував першим за додатковим показником. Він використав менше спроб на попередніх планках і здобув загалом шосту для себе медаль цього рівня.

Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту серед чоловіків

Олег Дорощук (Україна) – 2,25 метра Томас Кармой (Бельгія) – 2,25 Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.22

Довідка. Олег Дорощук вдруге поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги. Серед представників України це також вдалося зробити Ярославі Магучіх і Юлії Левченко. Змагання відбудуться 27 – 28 серпня в Цюриху.

Нагадаємо, що 15 серпня Ярослава Магучіх здобула "золото" на етапі в Сілезії. Для неї та перемога стала першою за три місяці.