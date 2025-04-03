Евертон – Арсенал: прогноз на українське протистояння Миколенка та Зінченка в АПЛ

Програму 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 відкриє українське дербі Віталія Миколенка проти Олександра Зінченка. Евертон прийме на "Гудісон Парк" Арсенал.

Поєдинок розпочнеться у суботу, 5 квітня. Стартовий свисток про початок матчу Евертон – Арсенал пролунає о 14:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чергове українське дербі в АПЛ

Напередодні цієї зустрічі Арсенал зберігає за собою другу позицію у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 61 бал. Арсенал переміг у 30-му турі Фулхем 2:1. Відставання "канонірів" від лідера сезону Ліверпуля складає аж 12 очок. Натомість перевага над Ноттінгемом – 4 пункти.

Евертон після мінімальної поразки від Ліверпуля 0:1 у 30-му турі англійської першості залишились на 15-му місці таблиці. В "ірисок" 34 набрані очки. Стільки ж у 14-го Тоттенхема та 16-го Вест Хема.

Майбутнє протистояння стане для Евертона та Арсенала вже 222-м у їх лобовій історії. "Каноніри" перед виїзною зустріччю володіють колосальною перевагою за кількістю перемог – 110 проти 64-х в "ірисок". Ще 47 поєдинків закінчувались нічиєю.

До слова. Для Зінченка наступний бій може стати 11-м у футболці Арсенала у поточному сезоні АПЛ. Натомість для Миколенка – 29-ю.

Прогноз Favbet

Для Арсенала цей матч буде мати виїзний характер, але це не заваджає "канонірам" бути фаворитами протистояння. У Favbet дають на перемогу команди Артети 1,73. Натомість звитягу господарів поля оцінюють у 5,60. Нічия – 3,50.

Ймовірно, що обидва колективи не зможуть потішити своїх фанатів голами. Обидві заб'ють: так – 2,28, ні – 1,63.

Не виключено, що вже перший тайм залишиться за Арсеналом, який піде на перерву з переможним рахунком 0:1 – 3,60. На нулі у перші 45 хвилин дають коефіцієнт 2,50.

Якщо Арсенал переможе, то швидше за все обидві команди не заб'ють – 2,44.

Коефіцієнт 2,18 стоїть на те, що другий тайм буде результативнішим, аніж перші 45 хвилин.