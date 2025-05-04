В Італії фанат Інтера зарізав вболівальника іншого клубу внаслідок сварки у пабі

У італійському Бергамо відбулась трагічна подія. Внаслідок бійки між вболівальниками загинув 26-річний фанат місцевої Аталанти Ріккардо Кларіс.

3 травня, в одному з пабів Бергамо фанати Інтера та Аталанти влаштували сутичку. Причиною конфлікту стали провокаційні викрики вболівальника "нерадзуррі", повідомляє 24 канал із посиланням на Reuters.

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Обставини смерті

Бійка між фанатами, яка розпочалась у пабі, продовжилась на вулиці біля стадіону Аталанти. У ході сутички один з фанів Інтера вдарив ножем вболівальника бергамасків Ріккардо Кларіса.

Швидка допомога оперативно прибула на місце події. Проте медики не змогли врятувати 26-річного фаната Аталанти.

Місцеві правоохоронні органи затримали 18-річного хлопця, який вдарив ножем вболівальника бергамасків. З його слів, він захищав свого брата.

Нагадаємо, що Інтер зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів-2024/2025 6 травня проти Барселони. Матч-відповідь відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані.