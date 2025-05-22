Справжній англійський футбол: фанат у підкаті вирубив гравця після переможного матчу

У середу, 21 травня, відбувся матч плей-оф Національної ліги Англії. В ньому Форрест Грін зустрічався з Саутенд Юнайтед.

Основні 90 хвилин матчу завершились нічиєю з рахунком 1:1. У двох екстратаймах команди також не змогли виявити сильнішого, обмінявшись ще по голу (2:2), тому справа дійшла до серії пенальті, повідомляє 24 канал.

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Курйозний епізод

У післяматчевій серії 11-метрових ударів сильнішими виявились гравці Саутенда. Гості перемогли Форрест Грін, завдавши трьох влучних ударів проти двох.

Проте після матчу відбувся з одного боку курйозний, а з другого неприємний епізод. Газ Скотт-Морріс став героєм матчу, реалізувавши вирішальний пенальті та вивів Саутенд у фінал плей-оф за вихід у Другу футбольну лігу Англії.

Гравець, радіючи перемозі, побіг до фанатів, а фанати до нього. У результаті один із вболівальників випадково у підкаті "вирубив" Скотта-Морріса. Футболіст підвівся через дві секунди та продовжив святкування.

Фанат у підкаті влетів у гравця: дивіться відео

Тепер Саутенд Юнайтед зіграє у вирішальному матчі плей-оф Національної ліги за путівку у Другу футбольну лігу Англії. Матч проти Олдема відбудеться 1 червня 2025 року о 17:00 за київським часом.