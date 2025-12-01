Масштабне фаєр-шоу та вибухи петард: фанати зірвали матч Аякса в чемпіонаті Нідерландів

У неділю, 30 листопада, відбулися поєдинки 14 туру чемпіонату Нідерландів з футболу. В одному з них Аякс вдома приймав Гронінген.

Він тривав лише п'ять хвилин і був перерваний. Арбітр вимушено пішов на такий крок через поведінку фанатів господарів і врешті решт гру було перенесено, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Аякса.

Що сталося під час матчу Аякс – Гронінген?

Поєдинок був зупинений на початку зустрічі, адже вболівальники амстердамської команди масово запалили фаєри та почали використовувати петарди. Таким чином вони хотіли вшанувати пам'ять померлого фаната Патріка Оверіма.

Він був частиною фанатського угрупування F-Side. 29-річний чоловік загинув унаслідок аварії на човні.

На трибунах з’явилися банери з написами: "Я живу своїм власним життям" і "Спочивай з миром, Туме, амстердамський хуліган назавжди".

Як фанати зірвали гру Аякс – Гронінген?

Після цього пауза тривала понад 40 хвилин. Були спроби відновити гру, але заворушення продовжилися.

У результаті було ухвалено рішення перенести матч на 2 грудня. Команди зіграють о 15:30 за київським часом.

Аякс вважає подію на стадіоні обурливою. Ми перепрошуємо перед усіма, хто так чи інакше постраждав. Безпека глядачів і гравців була поставлена під загрозу. Це неприпустимо. Ми рішуче дистанціюємося від подібної поведінки. Піротехніці не місце на стадіоні,

– йдеться в заяві Аякса.

Зазначимо, що перед цим поєдинком Аякс зазнав п'ятої поспіль поразки в Лізі чемпіонів. Нідерландці поступилися Бенфіці й наразі посідають останнє місце в турнірній таблиці.

Що відомо про виступи Аякса в сезоні-2025/2026?