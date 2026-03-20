Росію повернули в бокс завдяки МОК – з'явилися скандальні деталі

У березні 2026 року організація World Boxing схвалила заявки дев'яти нових національних федерацій. Серед них були Росія та Білорусь, що підвищило загальну кількість країн-членів до 168.

Перший віцепрезидент Федерації боксу України, Олександр Манчак, у розмові з "Чемпіоном" прокоментував рішення Виконавчої ради World Boxing.

Що сказав Манчак про повернення росіян у бокс?

Манчак висловив думку, що рішення щодо World Boxing, ймовірно, узгоджене з МОК, адже організація ще не має повного визнання, лише тимчасове, і всі стратегічні рішення ухвалюються після консультацій з МОК. Він зазначив, що процес відбувся дуже швидко.

Ще у неділю я спілкувався з керівництвом WB, мені сказали, що це неминуче, але не зараз. Що сталося за 3 дні, мені на жаль невідомо,

– сказав Манчак.

Він заявив, що організація офіційно проти та засуджує будь-яке рішення МОК і світових організацій щодо допуску спортсменів країн-агресорів до змагань. Зараз недоречно говорити про дітей, коли щоденно гинуть українські діти.

За його словами, ФБУ проводитиме консультації з Міністерством молоді та спорту та НОК України, щоб визначити подальші дії, включно з поданням ноти протесту до World Boxing та вимогою роз'яснень щодо підстав і умов участі спортсменів країн-агресорів у змаганнях.

Зараз проведемо консультації та виробимо подальшу позицію, ґрунтуючись на тому, що нам відповість WB та які рекомендації дасть нам Мінмолодьспорту та НОК України,

– заявив віцепрезидент.

МОК має рекомендації щодо участі спортсменів країн-агресорів: вони можуть виступати без символіки, прапора, гімну та національних знаків на формі. Водночас він зазначив, що в грудні 2025 року на виконкомі МОК було ухвалено рішення про допуск спортсменів усіх вікових груп, окрім дорослих, яке він назвав ганебним.

Тож МОК змінив свої рекомендації мотивуючи своє рішення тим, що спорт поза політикою і діти не мають відношення до війни, а спорт навпаки повинен обʼєднувати,

– наголосив він.

