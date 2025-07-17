Загинув легендарний екстремал Фелікс Баумгартнер, що прославився стрибком з космосу

Знаменитий австрійський спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер трагічно загинув під час польоту на параплані. Йому було 56 років.

Трагічна подія трапилася у четвер, 17 липня. Легендарний спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнеру загинув під час польоту на параплані у містечку Порто-Сант’Ельпідіо на сході Італії, пише 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Як загинув легендарний екстремал?

За інформацією джерела, спортсмен знепритомнів у польоті та втратив керування парапланом. Летальний апарат врізався у басейн готелю, травмувавши одну зі співробітниць. Баумгартнер миттєво помер, а працівницю готелю доставили в лікарню з травмами шиї.

Що відомо про Фелікса Баумгартнера

Фелікс Баумгартнер народився 20 квітня 1969 року в австрійському Зальцбурзі. Отримав спецальність слюсаря з ремонту машин. Після служби в армії працював інструктором зі стрибків з парашутом.

З 1997 року Фелікс став професійним бейс-джампером. Він прославився завдяки неймовірним стрибкам з хмарочосів, мостів, вертольотів та повітряних куль.

На його рахунку безліч світових рекордів, стрибки зі статуї Христа в Ріо-де-Жанейро, з найвищого хмарочоса у світі в Тайбеї, віадуку Мійо у Франції тощо.

14 жовтня 2012 року в рамках проєкту Red Bull Stratos Баумгартнер здійснив стрибок зі стратосфери. Процес підготовки тривав 5 років. У повітряній кулі, яка була наповнена гелієм, він піднявся на висоту 39 кілометрів.

Із шару стратосфери спортсмен-екстремал здійснив легендарний стрибок, який тривав 9 хвилин 3 секунди, з них у вільному падінні – 4 хвилини 22 секунди. Під час вільного падіння він розігнався до 1350 кілометрів за годину, що перевищило швидкість звуку. На висоті 1600 метрів він розкрив парашут та щасливо приземлився. Цікаво що попередній рекорд був встановлений Джо Кітінгером у 1962 році (31,3 кілометра).

Відео стрибка з межі космосу Фелікса Баумгартнера

Фелікс Баумгартнер під час життя кинув виклик межам можливого, стрибнувши з краю космосу. Його досягнення викликали захоплення для мільйонів людей по всій планеті. Спочивай з миром, воїне неба.