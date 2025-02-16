Вживав допінг та сидів у в'язниці: 46-річний німець потужним нокаутом здобув чемпіонський пояс

В ніч з 15-ого на 16-те лютого відбувся бій за участі двох німецьких боксерів у Ной Ульмі. Фелікс Штурм зустрівся у рингу проти земляка Бенджаміна Бліндерта.

Поєдинок закінчився перемогою Фелікса Штурма. 46-річний боксер завоював титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBA Gold, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

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Видовищна перемога Штурма

Фелікс Штурм достроково переміг Бенджаміна Бліндерта. Бій двох німецьких боксерів завершився доволі швидко, не досягнувши навіть екватора протистояння.

У третьому раунді німець відправив земляка у нокдаун. Після останнього падіння на канвас другий вже не зміг піднятись. У підсумку рефері довелось зупинити поєдинок.

Відео ефектного нокауту Штурма:

Зазначимо, що у 2016 році Фелікс Штур здолав росіянина Фьодора Чудінова та завоював титул WBA Super. Проте згодом німця дискваліфікували та залишили без чемпіонського поясу за вживання допінгу.

Цікаво. Фелікс Штурм відбував трирічне покарання у в'язниці. Німецького боксера засудили за несплату податків на суму розміром у мільйон євро.

Тоді Штурм завершив кар'єру, але згодом повернувся у 2020 році та провів шість поєдинків. Востаннє німецький боксер з'являвся у рингу два роки тому.