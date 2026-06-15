ФІФА планує запросити збірну Росії U-15 на новий міжнародний турнір у США. Організація також хоче, щоб матч-відкриття зіграли команди Ізраїлю та Палестини.

ФІФА продовжує шукати способи повернення російського футболу на міжнародну арену. Цього разу йдеться про юнацький турнір, який має відбутися у Сполучених Штатах уже восени 2026 року, пише The Athletic.

Дивіться також Зрадник Тимощук вперше заговорив про співпрацю з російськими спецслужбами

Кого ФІФА хоче запросити на турнір?

Новий фестиваль для футболістів віком до 15 років буде відкритий для всіх 211 національних асоціацій-членів ФІФА. Серед запрошених учасників може опинитися й Росія, хоча її дорослі та молодіжні збірні досі залишаються відстороненими від офіційних турнірів через повномасштабне вторгнення в Україну.

Окрім цього, керівництво ФІФА розглядає ще одну резонансну ініціативу. Організація хоче провести символічний матч між збірними Ізраїлю та Палестини у статусі гри-відкриття нового турніру. Ідея активно обговорюється на найвищому рівні та пов'язана з прагненням президента ФІФА Джанні Інфантіно використовувати футбол як інструмент для демонстрації миру та єдності.

Примітно, що навесні Інфантіно вже намагався організувати символічний жест примирення під час конгресу ФІФА у Ванкувері. Тоді президент Палестинської футбольної асоціації Джибріль Раджуб відмовився позувати разом із представником ізраїльської федерації, через що задум ФІФА зазнав невдачі.

Що відомо про майбутній турнір?

Очікується, що перший турнір пройде у вересні в США, а найбільш ймовірним місцем проведення називають Маямі. Формат змагань передбачає участь хлопчачих команд U-15, тоді як аналогічний турнір серед дівчат планують провести у 2027 році. Надалі ФІФА має намір зробити такі фестивалі регулярними та організовувати їх двічі на рік.

Якщо запрошення Росії буде офіційно підтверджене, це може викликати нову хвилю дискусій щодо можливого повернення країни-агресора до міжнародного футболу через дитячі та юнацькі змагання.