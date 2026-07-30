Інфантіно хоче продати частину ЧС – ФІФА опинилась під шквалом критики

ФІФА планує продати частину прав на чемпіонат світу з футболу приватним інвесторам. Може дійти до скандалу та бойкоту наступного ЧС.

У ФІФА придумали спосіб заробити велику суму грошей протягом короткого періоду. Але ця ідея отримала позитивні відгуки від далеко не усіх учасників футбольного процесу, пише Sky Sports.

Що може статись з футболом

За інформацією джерела, у ФІФА планують створити структуру FIFA Forward Enterprise, яка займатиметься продажем 20% акцій чемпіонату світу.

Йдеться про те, що з цієї ініціативи вже до жовтня поточного року організація планує заробити 4,2 мільярда доларів. Президент ФІФА Джанні Інвантіно уже повідомив національним асоціаціям, що у разі підтримки проєкту вони зароблять додатково до 86 мільйонів євро за 12 років.

Проте, з ініціативою згідні далеко не всі. Зокрема, президент Азійської конфедерації футболу шейх Салман бін Ібрагім Аль Халіфа заявив, що конфедерація не отримала детальної фінансової, юридичної та управлінської інформації щодо проєкту, а деякі асоціації роздумують про бойкот наступного ЧС.

Хто ще критикував затію Інфантіно

Президент Федерації футболу Франції назвав цей проект тривожним та таким, який викликає запитання». Його слова наводить видання RMC Sport.

Очільник Ла Ліги Хав’яр Тебас вважає, що у цій ситуації президент ФІФА Джанні Інфантіно є проблемою. Іспанський функціонер на своїй сторінці в Х зазначив, що футбол не є власністю Інфантіно.