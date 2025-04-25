Ворскла отримала трансферний бан від ФІФА: що це означає

ФІФА наклала на полтавську Ворсклу трансферний бан. Команда не зможе реєструвати нових гравців протягом певного часу.

На сайті ФІФІ є перелік клубів, на які накладено трансферний бан. Відтепер у цьому списку можна помітити і полтавську Ворсклу, пише 24 канал з посиланням на ФІФА.

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Що означає трансферний бан

Протягом трьох наступних трансферних вікон Ворскла не зможе реєструвати нових гравців.

Причина такого рішення від ФІФА наразі невідома.



Інформація з сайту ФІФА / Скриншот з офіційного сайту

Станом на зараз Ворскла переживає складний сезон у чемпіонаті України. Після 20 турів команда займає 14-те у турнірній таблиці місце з 18 очками, маючи 4 перемоги, 6 нічиїх і 10 поразок при різниці м’ячів 16–27. Це ставить команду під загрозу в зону стикових матчів, що загрожує потенційним пониженням у класі.​

Відзначимо, що наступний матч Ворскла зіграє 27 квітня проти Вереса в межах 26-го туру УПЛ. Протистояння розпочнеться 13:00.