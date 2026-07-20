Іспанія заробила рекордні призові на ЧС-2026, але не всі гроші отримають футболісти

Іспанія здобула свій другий титул чемпіона світу, перемігши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0. Тим самим європейська збірна забезпечила собі рекордний призові від ФІФА.

У грудні 2025 року ФІФА підтвердила, що переможець чемпіонату світу з футболу 2026 року отримає 50 мільйонів доларів, що є рекордом для турніру, повідомляє 24 Канал.

Скільки заробив переможець ЧС-2026

Ця сума перевищує 42 мільйони доларів, які Аргентина отримала за перемогу в Катарі у 2022 році. Також ця цифра перевищує 38 мільйонів доларів, які Франція заробила у 2018 році.

Як пише Forbes, турнір 2026 року має найбільший призовий фонд ФІФА в історії чемпіонату світу: 655 мільйонів доларів, розподілених між 48 країнами, що пройшли кваліфікацію, та ще 72 мільйони доларів на підготовку, що загальним фінансовим внеском становить 727 мільйонів доларів.

Кожній команді, яка досягла групового етапу, гарантувалося щонайменше 12,5 мільйона доларів.

Призові передадуть не футболістам

Призові гроші виплачуються безпосередньо Королівській іспанській футбольній федерації (RFEF), а не гравцям.

Тільки потім федерація вирішує, яку частину цієї винагороди розподілити між командою, тренерським штабом та допоміжним персоналом, а решту спрямувати до власного бюджету.

Іспанське видання Diario AS повідомило, що близько 45% від призового фонду (22,5 мільйона доларів) призначено на бонуси гравців. Ці кошти буде розподілено між 26 футболістами команди.

Це становить близько 865 000 доларів на гравця, окрім додаткових бонусів, які окремі футболісти отримують через свої особисті спонсорські угоди, пов'язані з перемогою.