Фінляндія – Україна: відео голів і огляд переможного матчу "синьо-жовтих"

Підопічні Унаї Мельгоси здобули першу перемогу на молодіжному Євро-2025. До вашої уваги відеоогляд матчу Фінляндія – Україна з усіма найяскравішими моментами.

На Євро-2025 відбувся другий матч за участю молодіжної команди України. Після поразки в першому турі проти Данії команда Унаї Мельгоси вийшла на бій проти Фінляндії, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна у меншості здобула першу перемогу на Євро-2025, завдавши поразки Фінляндії

Огляд матчу Фінляндія – Україна

"Синьо-жовті" не мали права на втрату очок в матчі з фінами. Вже з перших хвилин "синьо-жовті" захопили ініціативу. Гарні нагоди були Бражка та Очеретька, щоб розписатися у воротах суперника.

Та все ж відкрити рахунок судилося Ванату. Форвард Динамо зумів забити перший гол на турнірі.

Відео голу Ваната

На початку другого тайму Максим Брагару подвоїв перевагу, змінивши цифри на табло на 2:0. До речі, це другий м'яч вінгера на Євро-2025.

Відео голу Брагару

Наприкінці зустрічі фіни мали кілька нагод засмутити Нещерета. На щастя, голкіпер "синьо-жовтих" зберіг ворота "сухими".

Дещо зіпсувало переможний настрій вилучення Бражко. Тепер команді Мельгоси доведеться грати проти Нідерландів без свого капітана.

Відеоогляд матчу Фінляндія – Україна