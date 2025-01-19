Український вундеркінд вперше потрапив до заявки на матч Серії А

У неділю, 19 січня, відбувся матч чемпіонату Італії між командами Фіорентина та Торіно. У стартовому протоколі "гранатових" вперше з'явився 17-річний українець Дем'ян Єсін.

Фіорентина – Торіно 1:1

Голи: Кін, 38 – Гінейтіс, 70

На виїзний матч проти Фіорентини головний тренер Торіно Паоло Ванолі не побоявся взяти 17-річного Дем’яна Єсіна. Українець вперше з'явився у стартовому протоколі на матч Серії А, пише 24 Канал.

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Що відомо про юного футболіста з Маріуполя

Дем'ян Єсін народився в українському Маріуполі. Він син відомого футболіста Ворскли та маріупольського Іллічівця Дмитра Єсіна.

В Україні Дем'ян виступав у дитячо-юнацькій лізі за команди Маріуполь, Шахтар та Колос. Хлопець виділявся високою результативністю, забивши 34 голи у 39 матчах.

Після початку повномасштабного вторгнення Єсін переїхав до Польщі, де виступав за юнацьку команду Гутнік Краків. У січні 2024 року став гравцем Торіно.

Хлопець переважно грає за команду Торіно U-18. У поточному сезоні Єсін зіграв 13 матчів та зробив 6 асистів. Зазначимо, що в Італії Дем'яна перекваліфікували з форварда у правого захисника. Гра юного українця привернула увагу тренера головної команди "гранатових" Паоло Ванолі, який взяв гравця на виїзний матч проти Фіорентини.

Дем'ян Єсін у заявці на матч Серії А / фото ФК Торіно

У 2023 році Дем'яна викликали до табору збірної України U-16. За команду Володимир Єзерського Єсін зіграв три матчі на Турнірі розвитку УЄФА у Словаччині, де "синьо-жовті" посіли друге місце.

Щодо матчу Фіорентина – Торіно, то він завершився внічию 1:1. За "фіалок" відзначився Мойзе Кін, а у "гранатових" точний удар на рахунку литовця Гвідаса Гвінейтіса.

Відеоогляд матчу Фіорентина – Торіно

У турнірній таблиці Серії А після 21-го туру Торіно займає 11 місце.