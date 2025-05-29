Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійний аукціон для будівництва футбольного поля дітям-сиротам

У травні на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся благодійний аукціон "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле", ініційований задля збору коштів на будівництво сучасного спортивного майданчика для дітей-сиріт Житомирського будинку дитини.

​​Фонд Андрія Матюхи допоміг організувати цінні лоти для аукціону та трансляцію заходу для меценатів.

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"У таких проєктах відчувається справжня сила єдності – коли спорт, благодійність і людяність створюють можливості для тих, хто цього потребує найбільше. Ми підтримали аукціон, адже віримо: кожна українська дитина заслуговує на життя, сповнена піклування та нових вражень", – прокоментував Андрій Матюха, засновник благодійного фонду.



Фото Аукціон "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле"

Організаторами заходу виступили ФК Динамо, Фонд Андрія Матюхи, Збірна журналістів України та Інформаційне агентство "Центр новин". Головною метою аукціону є створення футбольного поля та інклюзивного дитячо-спортивного майданчика на території Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Житомирі. Завдяки цьому об’єкту спортом і футболом зможуть займатися не лише вихованці будинку дитини, а й близько 6 тисяч дітей області.



Фото Аукціон "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле"

Серед лотів були унікальні речі з автографами зірок українського спорту: футболки збірників Олександра Зінченка та Іллі Забарного, м’ячі з підписами Андрія Шевченка та гравців національної збірної, боксерські рукавички від Віталія Кличка та Олександра Усика, кросівка тенісиста і військовослужбовця Сергія Стаховського, а також колекційна монета від абсолютного чемпіона світу з боксу.



Фото Аукціон "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле"

Фонд Андрія Матюхи системно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток спорту, освіти, медицини, а також допомогу ветеранам і розбудову обороноздатності країни. Благодійність – частина стратегії довготривалої підтримки українських громад.