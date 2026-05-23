Антонеллі зірвало дах: Рассел виграв спринт Гран-прі Канади
Гоночна частина вікенду Формули-1 у Канаді розпочалася суботнім спринтом. Короткі перегони показали, що у команді Mercedes є жорстка конкуренція за лідерство.
Замість того, щоб спокійно привезти на подіум спринту дубль, Джордж Рассел і Кімі Антонеллі влаштували справжню зарубу з ініціативи італійського пілота. Це коштувало лідеру чемпіонату очок до особистого заліку, пише 24 Канал.
Дивіться також Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів
Що сталося у спринті Гран-прі Канади?
Кімі Антонеллі, який стартував з другої позиції, через кілька кіл зміг сісти на хвіст своєму партнеру по команді і організував спробу атаки по зовнішньому радіусу у першому повороті.
Рассел не дав себе обігнати, через що італієць залишив межі траси. По командному радіо він почав скаржитися, що британець його виштовхав, а на зауваження гоночного інженера Пітера Боннінгтона відмовився заспокоїтися. Та ще й знову атакував лідера спринту, але не досяг успіху, знову зрізавши поворот і поступившись другим місцем Ландо Норрісу.
Вгамовувати підопічного довелося керівнику команди Mercedes Тото Вольффу. Це був рідкісний випадок, коли бос стайні втручається у діалог між пілотом і його інженером – але спрацювало: Антонеллі все ж довіз до фінішу свою третю позицію.
Рассел вперше з Австралії знову опинився в ролі переможця, Норріс став другим. Очки також заробили Оскар Піастрі, обидва Ferrari та Макс Ферстаппен з Арвідом Ліндбладом.
Результати спринту Гран-прі Канади
Джордж Рассел, Mercedes – 8 очок
Ландо Норріс, McLaren – 7 очок
Кімі Антонеллі, Mercedes – 6 очок
Оскар Піастрі, McLaren – 5 очок
Шарль Леклер, Ferrari – 4 очки
Льюїс Гемілтон, Ferrari – 3 очки
Макс Ферстаппен, Red Bull – 2 очки
Арвід Ліндблад, Racing Bulls – 1 очко