Антонеллі зірвало дах: Рассел виграв спринт Гран-прі Канади

Гоночна частина вікенду Формули-1 у Канаді розпочалася суботнім спринтом. Короткі перегони показали, що у команді Mercedes є жорстка конкуренція за лідерство.

Замість того, щоб спокійно привезти на подіум спринту дубль, Джордж Рассел і Кімі Антонеллі влаштували справжню зарубу з ініціативи італійського пілота. Це коштувало лідеру чемпіонату очок до особистого заліку, пише 24 Канал.

Дивіться також Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів

Що сталося у спринті Гран-прі Канади?

Кімі Антонеллі, який стартував з другої позиції, через кілька кіл зміг сісти на хвіст своєму партнеру по команді і організував спробу атаки по зовнішньому радіусу у першому повороті.

Рассел не дав себе обігнати, через що італієць залишив межі траси. По командному радіо він почав скаржитися, що британець його виштовхав, а на зауваження гоночного інженера Пітера Боннінгтона відмовився заспокоїтися. Та ще й знову атакував лідера спринту, але не досяг успіху, знову зрізавши поворот і поступившись другим місцем Ландо Норрісу.

Вгамовувати підопічного довелося керівнику команди Mercedes Тото Вольффу. Це був рідкісний випадок, коли бос стайні втручається у діалог між пілотом і його інженером – але спрацювало: Антонеллі все ж довіз до фінішу свою третю позицію.

Рассел вперше з Австралії знову опинився в ролі переможця, Норріс став другим. Очки також заробили Оскар Піастрі, обидва Ferrari та Макс Ферстаппен з Арвідом Ліндбладом.

Результати спринту Гран-прі Канади